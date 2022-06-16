ABD'de sel baskını Yellowstone Ulusal Parkı'ndaki turizmi vurdu

NEW ABD'nin en çok ilgi gören doğal oluşumlarından Yellowstone Ulusal Parkı, bölgede en son yaşanan sel baskını nedeniyle zarar görürken, bu yaz beklenen milyonlarca turisti kaybetme tehlikesiyle karşı karşıya kaldı.

Montana eyaletinin en büyük şehri Billings'te, bölgede büyük hasara neden olan son zamanların en şiddetli sel baskını nedeniyle kapatılan su şebekesi yeniden açılırken, selin Yellowstone Ulusal Parkı ve çevresindeki yerleşim alanlarında neden olduğu hasar da gün yüzüne çıkmaya başladı.

Billings Bayındırlık İşleri Müdürü Debi Meling, turizm sezonunun tam ortasında yaşanan sel baskınının Yellowstone'nun çevresinde turistlere hizmet veren pansiyon, alışveriş merkezi ve altyapı tesislerine verdiği zarara değinerek, şunları söyledi:

"Bu tesisleri tasarlarken hiçbirimiz Yellowstone'da 500 yıla kadar bir sel olayı öngörmedik. Dün gördüğümüz gibi bir duruma hiç tanık olmadık. Bu, asla bizim beklediğimiz bir şey değildi."

Sel nedeniyle yüzde 80'den fazla iş kaybı yaşanabilir

Yerel yetkililer, şiddetli yağmur ve hızla eriyen dağ karlarının Yellowstone Nehri'nin sularını tarihi seviyelere yükselttiğini belirterek, nehir yatağı çevresindeki alçak bölgelerin sular altında kalabileceği uyarısında bulundu.

Yellowstone Nehri'ndeki suyun, en son 1997'de kaydedilen en yüksek seviyenin de 1 metre üstüne çıktığı, yaşanan sel nedeniyle 10 binden fazla ziyaretçinin doğal parkı terk ettiği ve turizm geliri açısından büyük kayıp yaşandığı kaydedildi.

Park yöneticileri, 2021'de 4 milyondan fazla turist çeken bölge için haziranın normalde sezonun en kalabalık dönemi olduğuna, sel nedeniyle yüzde 80'den fazla iş kaybının yaşanabileceğine değindi.