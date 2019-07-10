Son Dakika Haberleri: - ABD'de Sel Felaketi
Son Dakika Güncel Haber

- ABD'de Sel Felaketi

1 saat önce

- ABD'de sel felaketiWASHINGTON - ABD'nin başkenti Washington başta olmak üzere Maryland ve Virginia eyaletlerinde şiddetli yağışlar nedeniyle sokaklar sular altında kaldı.

Amerika Birleşik Devletleri, Washington, Maryland, Virginia, Güncel
- ABD'de sel felaketi
WASHINGTON - ABD'nin başkenti Washington başta olmak üzere Maryland ve Virginia eyaletlerinde şiddetli yağışlar nedeniyle sokaklar sular altında kaldı.
Washington'da şiddetli fırtına ve yağışlar sel felaketine yol açtı. Şehrin batısındaki birçok nokta da bir saat içinde sular altında kaldı. Sağanak yağış nedeniyle bazı uçuşlar ertelenirken tren seferlerinde aksaklık yaşandı. İtfaiye ekipleri, sel nedeniyle araçlarında mahsur kalanları kurtardı. Yapılan açıklamada, yaralanan ya da ölen olmadığı kaydedildi. Sağanak yağış, Ulusal Arşiv Müzesi'nde elektrik kesintisine neden oldu.
Virginia eyaletlerinde de etkili olan yağışlar nedeniyle trafik durma noktasına geldi. Bazı caddelerde suyun 3 metre yükseldiği belirtildi. Virginia Square Metro İstasyonu'nu su basması sonucu seferler iptal edildi. Maryland eyaletini de vuran şiddetli yağışlar, uçak seferlerinin ertelenmesine neden oldu.
- ABD'de Sel Felaketi
Haber Yayın Tarihi : 10.07.2019 12:53 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Trump'ın, Twitter kullanıcılarını engellenmesi yasaklandı ABD'de bulunan ünlü eğlence parkı Disneyland'da çıkan kavganın görüntüleri sosyal medyada olay oldu İngiltere'den Trump'a cevap: Saygısızca ABD'den Türkiye'ye bir tehdit daha: S-400 anlaşması sürerse olumsuz sonuçlar olacak

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.7.2019 02:04:32. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: - ABD'de Sel Felaketi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]