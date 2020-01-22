ABD'de Senato, azil duruşmasının temel kurallarını kabul etti - Son Dakika

ABD Başkanı Donald Trump'ın yargılandığı Senatodaki yaklaşık 13 saat süren ilk azil duruşmasında, temel kurallar onaylandı.

ABD Senatosu Çoğunluk Lideri Cumhuriyetçi Mitch McConnell'ın hazırladığı temel kurallar taslağı, 47'ye karşı 53 oyla kabul edildi.

İlk azil duruşması yerel saatle 02.00'de son bulurken, kabul edilen temel kurallar çerçevesinde her bir tarafa açılış savunmaları için 3 gün üzerinden 24 saat zaman tanınacak. Bu süre, bugün öğleden sonra başlayacak.

Sürenin sona ermesinin ardından muhtemelen gelecek hafta senatörler soru sorma şansını elde edecek, senatörlere soruları için 16 saat verilecek.

Senatörlerin kendi parti çizgisinde oy kullanmaları dikkati çekmişti

ABD Başkanı Donald Trump'ın yargılandığı Senatodaki ilk azil duruşmasında Cumhuriyetçiler, Beyaz Saray'dan belge talep eden Demokratların önergesini reddetmişti.

Demokratların Senato Azınlık Lideri Chuck Schumer, Ukrayna soruşturması bağlamında Beyaz Saray'dan belge talep edilmesini öngören bir değişiklik önergesini Senato Genel Kuruluna sunmuştu. Söz konusu talep, 47 "evet"e karşılık 53 oyla reddedilmiş, tüm senatörlerin kendi parti çizgisinde oy kullanmaları dikkati çekmişti.

Schumer, benzer şekilde, Dışişleri Bakanlığından kayıt ve belge istenmesiyle ilgili yeni bir talebi Genel Kurula sunmuş ancak bu talep de reddedilmişti.

Aynı şekilde Beyaz Saray Yönetim ve Bütçe Dairesinden kayıt ve belge talep eden bir diğer önergede de yine kabul görmemişti.

Trump'a yönelik azil süreci

Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi, 24 Eylül 2019'da "ABD'nin ulusal güvenliğine zarar verdiği" ve "Başkanlık yeminine ihanet ettiği" gerekçesiyle Trump'a yönelik azil soruşturması başlatıldığını açıklamıştı.

Pelosi, 25 Temmuz'da Trump'ın Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile yaptığı telefon görüşmesinde, rakibi Joe Biden ve ailesini soruşturması karşılığında ABD'nin ülkesine askeri yardımı serbest bırakacağını söylediğini ve bunun anayasaya aykırı olduğunu iddia etmişti.

Beyaz Saray ise 25 Eylül'de Trump-Zelenskiy görüşmesinin dökümünü yayımlayarak, Ukrayna'ya yardımlar ile görüşme arasında ilişki bulunmadığını savunmuştu.

Temsilciler Meclisi İstihbarat Komitesinde 13-21 Kasım'da kamuya açık oturumlar düzenlenmiş; Dışişleri, Ulusal Güvenlik Konseyi ve Pentagon'dan toplam 12 yetkili bu süreçte ifade vermişti.

Ardından İstihbarat Komitesi hazırladığı 300 sayfalık raporu 3 Aralık'ta Adalet Komitesine sunmuş, Adalet Komitesi yaptığı iki oturumun ardından 13 Aralık'ta azil maddelerini onaylayarak dosyayı Temsilciler Meclisi Genel Kuruluna göndermişti.

Temsilciler Meclisi Genel Kurulunda 18 Aralık'ta yapılan oylamada, Trump'a yönelik "görevini kötüye kullanmak" ve "Kongre'nin işleyişini engellemek" suçlamaları kabul edilmişti.