Son Dakika Haberleri: ABD'de Senato'nun ardından Temsilciler Meclisi de Türkiye'ye yaptırım hazırlığına başladı
Son Dakika Dünya ABD'de Senato'nun ardından Temsilciler Meclisi de Türkiye'ye yaptırım hazırlığına başladı

ABD'de Senato'nun ardından Temsilciler Meclisi de Türkiye'ye yaptırım hazırlığına başladı

1 saat önce

ABD Temsilciler Meclisi'nde Cumhuriyetçi 29 parlamenter, Suriye’nin kuzeyine yönelik askeri operasyon başlatan Türkiye’ye yaptırım talep eden bir yasa için girişimde bulunacağını açıkladı.

ABD'de Senato'nun ardından Temsilciler Meclisi de Türkiye'ye yaptırım hazırlığına başladı, System.String[]

ABD Temsilciler Meclisi'nde Cumhuriyetçi 29 parlamenter Suriye'nin kuzeyine yönelik askeri operasyon başlatan Türkiye'ye yaptırım talep eden bir yasa tasarısı için girişimde bulunacağını açıkladı.


Yine aynı türde bir yasa tasarısı hazırlığı Senato'da Başkan Donald Trump'ın partisi Cumhuriyetçiler ve Demokratlar tarafından bir gün önce başlatılmıştı.

Euronews.com'da Görüntüle

Amerika Birleşik Devletleri, Türkiye, Suriye, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 11.10.2019 09:06 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Yusuf Güney'in polislerle söylediği Komando Marşı sosyal medyanın gündemine oturdu
ABD'nin YPG'ye verdiği füzeler ele geçirildi Dolar güne yükselişle başladı! İşte son durum Danimarka'da gündem başka! Başbakan, gülme krizine girdi

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.10.2019 10:59:15. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: ABD'de Senato'nun ardından Temsilciler Meclisi de Türkiye'ye yaptırım hazırlığına başladı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]