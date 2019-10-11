ABD'de Senato'nun ardından Temsilciler Meclisi de Türkiye'ye yaptırım hazırlığına başladı
1 saat önce
ABD Temsilciler Meclisi'nde Cumhuriyetçi 29 parlamenter, Suriye’nin kuzeyine yönelik askeri operasyon başlatan Türkiye’ye yaptırım talep eden bir yasa için girişimde bulunacağını açıkladı.
ABD Temsilciler Meclisi'nde Cumhuriyetçi 29 parlamenter Suriye'nin kuzeyine yönelik askeri operasyon başlatan Türkiye'ye yaptırım talep eden bir yasa tasarısı için girişimde bulunacağını açıkladı.
Yine aynı türde bir yasa tasarısı hazırlığı Senato'da Başkan Donald Trump'ın partisi Cumhuriyetçiler ve Demokratlar tarafından bir gün önce başlatılmıştı.
Haber Yayın Tarihi: 11.10.2019 09:06
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