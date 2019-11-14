Son Dakika Haberleri: ABD'de Senatör Lindsey Graham, sözde Ermeni Tasarısını bloke etti
Son Dakika Dünya ABD'de Senatör Lindsey Graham, sözde Ermeni Tasarısını bloke etti - Son Dakika Dünya

ABD'de Senatör Lindsey Graham, sözde Ermeni Tasarısını bloke etti

6 saat önce

ABD'de Cumhuriyetçi Senatör Lindsey Graham, sözde Ermeni soykırımı olarak adlandırılan tasarının senatoda tanınmasını sağlayacak oylamayı bloke etti.

ABD'de Senatör Lindsey Graham, sözde Ermeni Tasarısını bloke etti, System.String[]

ABD'de Cumhuriyetçi Senatör Lindsey Graham, sözde Ermeni soykırımı olarak adlandırılan tasarının senatoda tanınmasını sağlayacak oylamayı bloke etti.

Osmanlı İmparatorluğu'nun 1915'te Ermenilere karşı sözde soykırım gerçekleştirdiğini tanıyan tasarı olarak kabul edilen 296 No'lu tasarının oylanmasına karşı görüş bildiren Senatör Graham, oylamayı bloke etti. Graham oylamaya karşı gelerek "Senatörler tarihi yeniden yazmamalı ve onu olduğundan farklı göstermemeli" açıklamasında bulundu.

Tasarı Genel Kurul'a Demokrat Senatör Bob Menendez tarafından sunulmuştu,


Amerika Birleşik Devletleri, Lindsey Graham, Dünya

Haber Yayın Tarihi: 14.11.2019 09:49 Kaynak: DHA
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