ABD'de "seri kaçak yolcu" bir sonraki duruşmaya kadar hapis kalacak - Son Dakika

ABD'de birçok defa uçağa biletsiz binmeye çalışan "seri kaçak yolcu" duruşma gününe kadar hapiste kalacak.

Cook County yargıcı David Navarro, 17 Mart'ta elektronik kelepçe aracılığıyla O'Hare Uluslararası Havalimanı'na gittiği tespit edilerek gözaltına alınan Marily Hartman'ın bir sonraki duruşmaya kadar 100 bin dolar kefalet yerine hapiste tutulması kararını verdi.

Yargıç, defalarca uçağa kaçak binme girişiminde bulunan 69 yaşındaki Hartman'ın sadece yürüyüşe çıkmadığını vurgulayarak, özellikle gitmemesi gereken bir yere, O'Hare Havalimanı'na gittiğini ifade etti.

Hartman'ın avukatı Andrea Lubelfeld ise yaptığı açıklamada, Hartman'ın kontrolünün dışında, bir şey tarafından tetiklenen bir akıl hastalığına sahip olduğunu ve bu durumun seçim yapma kabiliyetini etkilediğini belirtti.