ABD'de seri katil idam edildi

ABD'nin Florida eyaletinde 25 yıl önce altı kişiyi öldüren katilin idam cezası, zehirli iğneyle infaz edildi.

Yetkililer, 57 yaşındaki Gary Ray Bowles'ın Florida Eyalet Hapishanesinde ölümcül dozda ilaçla idam edildiğini açıkladı.

Bowles, 1994 yılında sekiz ay süresince altı kişiyi öldürmüştü. Kurbanların evlerine yakın "eyaletler arası 95" otobanında yarattığı korku sebebiyle Bowles'e "I-95 katili" lakabı takılmıştı.

İnfazdan önce son söz olarak herhangi bir şey söylemek istemeyen Bowles, yaptığı yazılı açıklamada işlediği suçlardan dolayı üzgün olduğunu ifade etti.

Bowles, 1982 yılında da kız arkadaşına şiddet uygulamak ve tecavüz suçlamasıyla sekiz yıla mahkum edilmişti.