ABD'de seri katil 'Zodyak'ın şifresi 51 yıl sonra çözüldü

ABD'de 1960 ile 1970'li yıllarda California eyaletinde seri cinayetler işleyen ve bugüne kadar yakalanamayan katilin o dönemde gazeteye 'Zodyak' imzasıyla gönderdiği şifreli mektupların kodları, 51 yıl sonra deşifre edildi.

California eyaletinde 1960 ile 1970 yılları arasında San Francisco kenti ve çevresinde 37 kişiyi öldürdüğü iddia edilen katilin, 51 yıl önce basına 'Zodyak' imzasıyla gönderdiği mektuplardaki kodların deşifre edildiği açıklandı. Katilin gönderdiği ilk şifreli mektup 1960'larda deşifre edilmiş ve mesajda "Öldürmeyi seviyorum çünkü çok eğlenceli" dediği anlaşılmıştı.