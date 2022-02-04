Üye Girişi
ABD'de sert kış şartları hayatı olumsuz etkiliyor - Son Dakika

ABD'de sert kış şartları hayatı olumsuz etkiliyor

04.02.2022 22:36
ABD'de sert kış şartları hayatı olumsuz etkiliyor

NEW ABD'nin orta kesimlerinde dün başlayan sert kış şartları etkisini sürdürerek kuzeydoğu eyaletlerine ulaştı.

NEW ABD'nin orta kesimlerinde dün başlayan sert kış şartları etkisini sürdürerek kuzeydoğu eyaletlerine ulaştı.

Kar ve buz yağmuru şeklindeki yağışlar nedeniyle yaklaşık 20 eyalette 85 milyondan fazla kişi "hava durumu uyarısı" altında bulunuyor.

New York ve Boston'da karla karışık yağmur devam ederken, yetkililer özellikle sıfırın altında soğukların yol açtığı yollardaki buzlanma nedeniyle vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyardı.

Olumsuz hava şartlarının sebep olduğu kazalarda şu ana kadar 3 kişinin hayatını kaybettiği kaydedildi.

PowerOutage sitesi verilerine göre, Ohio, Batı Virginia, Pennsylvania, Texas ve Tennessee eyaletlerinde 300 bin kişiyi kapsayan elektrik kesintileri yaşandı.

FlightAware sitesi kayıtlarında, ABD içi ve uluslararası hatlarda bugün 2 bin 600'den fazla uçak seferi durdurulurken, dünden bu yana toplam uçuş iptali sayısının 6 bin 400'ü geçtiği bildirildi.

???????

YORUMLAR
500

Tam Gemi Şok Denemeleri, New York, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel ABD'de sert kış şartları hayatı olumsuz etkiliyor - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
22:39 DEAŞ suikastı iddialarıyla ilgili Bakan Soylu'ya tepki gösteren İmamoğlu: Büyük bir görev ihmali var
22:18 Yok böyle maç! Kayseri'deki gol düellosunda nefesler tutuldu
22:15 Son Dakika: Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, mart ayında Türkiye'ye gelecek
22:03 Konyaspor'un zirve inadı devam ediyor! Müthiş seriyi Giresunspor da bitiremedi
21:44 Nouma'nın yeni imajını görenler şaşırıp kaldı! Herkes aynı yorumu yazıyor
21:22 Eşi başka adama kaçan koca canlı yayında kendini tutamayıp küfretti, Fulya Öztürk ne yapacağını şaşırdı
21:15 Tüm dünyada gündem olacak! Sevgilisi, yıldız futbolcuyla birliktelik yaşadığı videoyu paylaşacak
20:48 Küçükkuyu Belediye Başkanı CHP'li Cengiz Balkan rüşvet suçlamasıyla gözaltına alındı
20:41 Son Dakika: Galatasaray, Aytaç Kara'yla yollarını resmen ayrıldı! İşte yeni takımı
20:27 Feci kaza! Yolcu otobüsü şarampole yuvarlandı: 1 ölü, 15 yaralı
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.02.2022 22:43:28. #1.12#
SON DAKİKA: ABD'de sert kış şartları hayatı olumsuz etkiliyor - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement