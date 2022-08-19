Salman Rüşdi'ye bıçaklı saldırı düzenlemekle yargılanan Hadi Matar, suçlamaları reddetti - Son Dakika
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Salman Rüşdi'ye bıçaklı saldırı düzenlemekle yargılanan Hadi Matar, suçlamaları reddetti

19.08.2022 13:55
Salman Rüşdi'ye bıçaklı saldırı düzenlemekle yargılanan Hadi Matar, suçlamaları reddetti

ABD'de, "Şeytan Ayetleri" kitabının yazarı Salman Rüşdi'ye bıçaklı saldırı düzenlemekle yargılanan Hadi Matar, mahkemede "cinayete teşebbüs" ve "saldırı suçlamalarını" reddetti.

ABD'de, "Şeytan Ayetleri" kitabının yazarı Salman Rüşdi'ye bıçaklı saldırı düzenlemekle yargılanan Hadi Matar, mahkemede "cinayete teşebbüs" ve "saldırı suçlamalarını" reddetti.

Al Jazeera'nin haberine göre, ikinci dereceden cinayete teşebbüs ve ikinci dereceden saldırı düzenlemekle suçlanan 24 yaşındaki Matar, New York'ta hakim karşısına çıktı.

Matar, kendisine yöneltilen suçlamaları reddederek suçsuz olduğunu savundu.

Mahkeme, Matar'ın kefaletsiz tutuklu kalmasına hükmetti.

Matar, ikinci dereceden cinayete teşebbüsle suçlandığı takdirde 25 yıla kadar hapis cezası ile karşı karşıya kalacak.

Saldırı

Uzun süredir New York şehrinde yaşayan Rüşdi, 12 Ağustos'ta Buffalo kentine yakın Chautauqua Enstitüsünde konferans vermek için kürsüye çıktığı esnada, California doğumlu Matar'ın bıçaklı saldırısına uğramıştı.

Biri boynundan olmak üzere 10'dan fazla bıçak darbesine maruz kalan Rüşdi, araçla yaklaşık 40 dakika mesafede bulunan UPMC Hamot Surgery Center Hastanesine helikopterle kaldırılarak ameliyata alınmıştı.

New York Times'a yazılı açıklamada bulunan Rüşdi'nin menajeri Andrew Wylie, Hint kökenli İngiliz yazarın hayati tehlikeyi atlattığını ancak karaciğeri ile bir kolunun bıçak darbelerinden ciddi hasar gördüğünü ve bir gözünü kaybedebileceğini ifade etmişti.

Aynı günün akşamı, polis ve Federal Soruşturma Bürosu (FBI) ekiplerinin New Jersey'deki evinde arama gerçekleştirdiği Matar, 14 Ağustos'ta, ilk çıktığı mahkemede suçsuz olduğunu iddia etmişti.

1980'lerde yazdığı "Şeytan Ayetleri" kitabıyla İslam dünyasının tepkisini çeken Rüşdi hakkında, dönemin İran lideri Ayetullah Humeyni tarafından ölüm fetvası verilmişti. Humeyni'den sonra ülke liderliği makamına gelen Ali Hamaney de Rüşdi hakkındaki fetvanın değiştirilemez olduğunu belirtmişti.

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Yazar Salman Rüşdi'yi bıçaklayan zanlı suçlamaları reddetti Yazar Salman Rüşdi'yi bıçaklayan zanlı suçlamaları reddetti
Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Salman Rüşdi'ye bıçaklı saldırı düzenlemekle yargılanan Hadi Matar, suçlamaları reddetti - Son Dakika

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