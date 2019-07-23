Son Dakika Haberleri: ABD'de sıcak hava dalgası etkisini azaltıyor
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ABD'de sıcak hava dalgası etkisini azaltıyor

1 saat önce

ABD'nin büyük bölümünü etkisi altına alan ölümcül sıcak hava dalgasının etkisini kaybetmeye başladığı belirtildi.

ABD'de sıcak hava dalgası etkisini azaltıyor, System.String[]
ABD'nin büyük bölümünü etkisi altına alan ölümcül sıcak hava dalgasının etkisini kaybetmeye başladığı belirtildi.

ABD'de 2 kişinin ölümüne yol açan ve 100 binlerce kişinin elektriksiz kalmasına neden olan sıcak hava dalgası etkisini azaltmaya başladı.

Meteoroloji uzmanları tarafından yapılan açıklamada, ülkenin ortabatı ve kuzeydoğu eyaletlerinde sıcaklıkların düştüğü belirtildi. Washington ve Philadelphia'da sıcaklıkların hafta ortasında normal seviyelere düşmesi bekleniyor.

Ulusal Meteoroloji Dairesi'ne göre geçtiğimiz Cuma günü, ülkedeki yaklaşık 195.7 milyon kişi sıcak hava dalgasından etkilendi. Ülkenin bazı şehirlerinde rekor sıcaklıklar kaydedildi. Teksas eyaletindeki El Paso şehrinde termometreler 41 dereceyi gösterirken Atlantic City'de ise sıcaklıklar 37 dereceyi buldu.

Washington'da hafta sonu aşırı sıcaklar nedeniyle 11 kişinin hastaneye kaldırıldığı belirtildi. New York Belediye Başkanı Bill de Blasio, 20 milyon insanı tehdit eden aşırı sıcak nedeniyle kentte acil durum ilan edildiğini açıkladı. New York'un Brooklyn, Bronx ve Queens bölgelerinde ise yaklaşık 47 bin kişi elektriksiz kaldı.

Geçtiğimiz hafta Perşembe günü Arkansas eyaletinde 32 yaşındaki Mitch Petrus sıcak çarpması nedeniyle hayatını kaybetti. Yerel kaynaklar tarafından yapılan açıklamada, Washignton'da da bir kadının aşırı sıcaklarla bağlantılı olarak hayatını kaybettiği belirtildi. - WASHINGTON
Amerika Birleşik Devletleri, Washington, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 23.07.2019 11:17 Kaynak: İHA
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