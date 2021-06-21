ABD'de sıcaklıklar rekor kırıyor, ülkenin yüzde 38'i kuraklık etkisi altında

ABD'nin batısında sıcaklıkların rekor düzeylere yükselmesi kuraklık tehlikesini derinleştirdi. Ülkenin batısının yaklaşık yarısının kuraklıktan etkilendiği, acil önlemler alınmazsa su kıtlığının daha büyük bir sorun haline geleceği belirtiliyor.

ABD Kuraklık İzleme (USDM) verilerine göre, ülkenin yüzde 38'lik bölümünde kuraklık görülüyor. Yaklaşık 300 milyon hektarlık ekili alanın kuraklık koşullarından etkilendiği duyuruldu.

Kuraklığın neden olduğu su kıtlığından doğrudan ya da dolaylı etkilenen kişi sayısı 94 milyonun üzerinde.

Sıcak hava dalgasıyla kuraklık koşullarının birleşmesi, nehirlerin ve su kaynaklarının daha çok kurumasına, barajlardaki doluluk düzeyinin düşmesine neden oldu. ABD'nin en büyük su rezervuarı Mead Gölü'nde şimdiye kadarki en düşük su düzeyi ölçüldü.

Son bir yıl içerisindeki yağışların azlığının yanı sıra, küresel iklim değişikliğinin de kuraklık üzerinde etkili olduğu değerlendiriliyor.

California'da 'acil durum'

California eyaletinde sıcaklıkların rekor düzeylere yükselmesi nedeniyle "acil durum" ilan edildi. Yetkililer, eyalet sakinlerine klimalı ortamlarda bulunmaları ve güneşe çıkmamaları uyarısında bulundu.

Dünya üzerindeki en yüksek sıcaklık değerlerine sahip Death Valley (Ölüm Vadisi), iki yıl üst üste 54 santigrat derece sıcaklığı gördü. 2020'nin Ağustos ayında da bölgedeki sıcaklık 54,4 dereceye çıkarak rekor kırmıştı.

Öte yandan bölgenin elektrik ihtiyacı büyük ölçüde güneş ve rüzgara dayalı olduğu için ve halk yoğun olarak klima kullandığından, sıcak hava dalgaları sırasında elektrik altyapısı büyük bir baskı altına giriyor.

Sıcaklıklar Phoenix'te 48 derece, Las Vegas'ta 46 derece, Denver'da ise 38 dereceyi gördü. Yaklaşık 50 milyon kişi, sıcak hava koşullarından etkilendi.

Orman yangını riski artıyor

Sıcak hava dalgası ABD'nin batısındaki kent ve ormanlarda yangın riskini de beraberinde getiriyor.

Geçtiğimiz yıl California genelinde büyük orman yangınları görülmüş, San Francisco çöken dumanlar nedeniyle kızıl renge bürünmüştü.

Rekor düzeydeki sıcak havalar, eyaletin dört bir yanındaki 25 noktada yangınlara neden olmuştu. Eyalette 2018'deki yangınlarda da yaklaşık 790 bin hektar alan yanmıştı.

Yüksek sıcaklığın etkilerinden birisi de hava kalitesinin kötüleşmesi oldu. NASA'nın hava kirliliği uzmanı Ryan Stauffer, Phoenix'te hava kirliliği kayıtlarının ilk tutulduğu 1980'den bu yana en kirli havanın görüldüğünü kaydetti.

İklim değişikliğinin etkisi ne?

Kuraklık ve yüksek sıcaklıklar, iklim değişikliği nedeniyle görülme sıklığı artan "aşırı hava olayları" arasında sayılıyor. Aşırı hava olayları geçmişte de farklı ölçeklerde görülse de, küresel sıcaklığın artması ve iklim değişikliğinin etkileri nedeniyle artık daha sık görülüyor ve etkileri daha uzun sürüyor.

Lawrence Berkeley Ulusal Laboratuvarı'ndan iklim bilimci Michael Wehner, "Şu anda ABD'deki sıcak hava dalgası, iklim değişikliği nedeniyle 3-5 derece daha sıcak görülüyor" yorumunu yaptı ve sıcak hava dalgalarının gelecekte daha da kötüleşebileceğini ekledi.