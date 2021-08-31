ABD'de şiddetli yağış sonrası yol çöktü: 2 ölü, 10 yaralı - Son Dakika

- ABD'de şiddetli yağış sonrası yol çöktü: 2 ölü, 10 yaralı

MISSISIPI - ABD'nin Mississippi eyaletinde şiddetli yağışın ardından ana yolun bir bölümünün çökmesi sonucu 7 araç çukura düştü. Olayda 2 kişi hayatını kaybetti, 10 kişi de yaralandı.

ABD'nin Mississippi eyaletine bağlı George County'de şiddetli yağış sonrası ana yolda çökme meydana geldi. Karayolu Devriye Polisi Cal Robertson, 7 aracın açılan çukura düştüğünü belirterek, "23 yıllık görevimde böyle bir şey görmedim" ifadeleriyle yaşadığı şaşkınlığı dile getirdi. Olayda 2 kişinin hayatını kaybettiğini ve 10 kişinin de yaralandığını açıklayan Robertson, yaralılardan 3'ünün sağlık durumunun ağır olduğunu aktardı. George County Şerif Ofisi ise çökmenin meydana geldiği yolun, Mississippi ve Louisiana eyaletleri arasındaki ana yol olduğunu ifade etti.

Pazar günü Louisiana'da Kategori 4 seviyesinde karaya çıkan Ida Kasırgası, Mississippi'de de sağanak yağışa yol açarken, eyalette 58 binden fazla hane elektriksiz kaldı.