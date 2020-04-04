ABD'de sigortası olmayanların hastane masraflarını hükümet karşılayacak - Son Dakika
Son Dakika Güncel ABD'de sigortası olmayanların hastane masraflarını hükümet karşılayacak - Son Dakika

ABD'de sigortası olmayanların hastane masraflarını hükümet karşılayacak

16 dakika önce

ABD Başkanı Donald Trump, korona virüsle mücadele kapsamında sigortası olmayanların hastane masraflarının hükümet tarafından karşılanacağını açıkladı.

ABD'de sigortası olmayanların hastane masraflarını hükümet karşılayacak, System.String[]

ABD Başkanı Donald Trump, korona virüsle mücadele kapsamında sigortası olmayanların hastane masraflarının hükümet tarafından karşılanacağını açıkladı.

ABD Başkanı Donald Trump, korona virüs (Covid-19) ile mücadele kapsamında Beyaz Saray'da düzenlediği günlük basın toplantısında yaptığı açıklamada, ABD'de sağlık sigortası olmayanların korona virüs tedavileri için gittikleri sağlık kuruluşlarında bir engelle karşılaşmalarını istemedikleri için bu konuda yeni bir karar aldıklarını açıkladı. Trump, "Önümüzdeki 60 gün boyunca, sigortası olmayan Covid-19 hastalarını tedavi eden hastanelerin masrafları, federal hükumet tarafından karşılanacak" dedi.

Sigortasızların hastane masraflarının geçtiğimiz ay kongreden geçen ekonomik yardım paketindeki fondan karşılanacağını belirten Trump, "Birçok insan bu salgının ciddiyetini anlamadı. Bense her zaman pandemilerin başa gelecek en kötü şey olduğunu biliyordum" ifadelerini kullandı.

5 çocuğun korona virüs testi pozitif çıktı

ABD'nin Maryland eyaletinde 5 bebekte korona virüs testinin pozitif çıktığı açıklandı. Maryland Valisi Larry Hogan gazetecilere yaptığı açıklamada, biri 1 aylık, 5 bebekte yeni tip korona virüse (Covid-19) rastlandığı duyurdu. Bebeklerin en küçüğünün 1 aylık olduğunu belirten Vali Hogan, "Gerçek şu ki bu hastalık hiçbir ayrım gözetmiyor, kimse bu konuda dokunulmaz değil" ifadelerini kullandı.

Pentagon, New York'a 85 mobil morg 100 bin ceset torbası gönderiyor

Federal Acil Durum Yönetim Ajansı'nın (FEMA) çağrısı üzerine Pentagon, New York eyaleti için 85 mobil morg ve 100 bin ceset torbasının sağlaması için birimlerin görevlendirildiğini duyurdu. New York'ta korona virüs salgını ile mücadele kapsamında görev alan ulusal muafız güçleri tarafından santral park ve kentin belirli yerlerine sahra hastaneleri kurma çalışmaların sürdürdükleri belirtildi.

New Jersey eyaletinde tüm seçimler iptal edilecek

New Jersey Valisi Phil Murphy yaptığı açıklamada, korona virüs salgını nedeniyle yaklaşan seçimleri erteleyeceğini açıkladı. Vali Murphy, günlük korona virüs basın toplantısında gazetecilere yaptığı açıklamada, ABD Senatosu ve Temsilciler Meclisi'ndeki koltuklar için Mayıs ve Haziran ayında yapılacak ön seçimler ve yerel seçimlerde dahil ertelenmesi için yakında resmi bir karar açıklayacağını söyledi.

Pentagon, Covid-19 salgını ile mücadele kapsamında 19 bin 700 asker görevlendirdi

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) ülke genelinde yeni korona virüs salgını ile mücadele kapsamında salgının etkili olduğu eyaletlerde görev yapmak üzere 19 bin 700 ulusal muhafız gücü askerinin görevlendirildiğini açıkladı. Pentagon, ulusal muhafız güçlerinin yerel halka, tıbbi malzemelerin nakliyesi ve dağıtımı, her türlü lojistik desteğin sağlanması, kurulacak sahra hastanelerine ve gıda dağıtımına valilerin çalışmaları doğrultusunda yardımcı olacaklarını ve muhafız güçlerine ihtiyaç duyulması halinde sayının 40 bine çıkarılacağını duyurdu. - WASHINGTON

Amerika Birleşik Devletleri, Donald Trump, Hükümet, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.04.2020 09:58 Kaynak: İHA

Abone Ol:
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Son Dakika: ABD'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 6058'e yükseldi
Dr. Mehmet Öz, Nusret Gökçe'nin cinsel ilişki sorusuna verdiği cevapla şaşırttı Trump ile aynı ortamda bulunacaklara Kovid-19 testi şartı getirildi Dünya genelinde Kovid-19 vaka sayısı 1 milyon 100 bini aştı
Muslera'dan video konferans paylaşımı: Nagatomo gibi gülümseyin Muslera'dan video konferans paylaşımı: Nagatomo gibi gülümseyin         
09:52
Dünyanın en korkunç geleneği! Ölüleri mezardan çıkartıp dans ettiriyorlar Dünyanın en korkunç geleneği! Ölüleri mezardan çıkartıp dans ettiriyorlar         
09:39
Oyuncu Serel Yereli'den dikkat çeken çıkış: Gelecekte çocuk yapmayı düşünen arsızdır Oyuncu Serel Yereli'den dikkat çeken çıkış: Gelecekte çocuk yapmayı düşünen arsızdır         
09:38
Ronaldo'nun koronavirüs karantinası, Bursa'da satılık adaya ilgiyi artırdı Ronaldo'nun koronavirüs karantinası, Bursa'da satılık adaya ilgiyi artırdı         
09:38
Fahrettin Koca, Devlet Bahçeli'nin Bilim Kurulu üyeleriyle ilgili önerisini canlı yayında reddetti Fahrettin Koca, Devlet Bahçeli'nin Bilim Kurulu üyeleriyle ilgili önerisini canlı yayında reddetti         
09:36
Koronavirüsü yenen Bursalı vatandaş, hastalık sürecinde yaşadıklarını anlattı Koronavirüsü yenen Bursalı vatandaş, hastalık sürecinde yaşadıklarını anlattı         
09:32
Necdet Ergezen: Dorukhan Toköz için Beşiktaş'tan 2.5 milyon euro kazanan isimlerin sözleşmesinden isteriz Necdet Ergezen: Dorukhan Toköz için Beşiktaş'tan 2.5 milyon euro kazanan isimlerin sözleşmesinden isteriz         
09:27
Dünya genelinde Kovid-19 vaka sayısı 1 milyon 100 bini aştı Dünya genelinde Kovid-19 vaka sayısı 1 milyon 100 bini aştı         
09:16
İstanbul'a giriş çıkış izni verilecek istisnalar! Vali Yerlikaya 6 madde sıraladı İstanbul'a giriş çıkış izni verilecek istisnalar! Vali Yerlikaya 6 madde sıraladı         
09:13
Arda Turan: 3-4 sene daha oynayacağımı düşünüyorum, inşallah gönlümdeki yer olur Arda Turan: 3-4 sene daha oynayacağımı düşünüyorum, inşallah gönlümdeki yer olur         
09:13
Dr. Mehmet Öz, Nusret Gökçe'nin cinsel ilişki sorusuna verdiği cevapla şaşırttı Dr. Mehmet Öz, Nusret Gökçe'nin cinsel ilişki sorusuna verdiği cevapla şaşırttı         
08:50
Kendini laboratuvarda karantinaya alan Profesör: Virüs, 72 saatte yapması gereken etkiden çok daha fazlasını yaptı Kendini laboratuvarda karantinaya alan Profesör: Virüs, 72 saatte yapması gereken etkiden çok daha fazlasını yaptı         
08:44
Son dakika: Koronavirüsün tedavisi için kullanılan plazma tekniği SGK kapsamına alındı Son dakika: Koronavirüsün tedavisi için kullanılan plazma tekniği SGK kapsamına alındı         
08:42
Antalyalı çiftçi geçimini 20 papaya ağacından karşılıyor Antalyalı çiftçi geçimini 20 papaya ağacından karşılıyor         
08:41
Koronavirüs nedeniyle evinden çıkmayan vatandaşlar, alışverişlerini sepet sarkıtarak yapmaya başladı Koronavirüs nedeniyle evinden çıkmayan vatandaşlar, alışverişlerini sepet sarkıtarak yapmaya başladı         
08:33
Koronavirüs tedbirleri kapsamında 33 milyon kişinin sokağa çıkması yasaklandı Koronavirüs tedbirleri kapsamında 33 milyon kişinin sokağa çıkması yasaklandı         
08:22
Tanzim satış araçları yeniden geliyor! Ancak bu kez meyve sebze satmayacaklar Tanzim satış araçları yeniden geliyor! Ancak bu kez meyve sebze satmayacaklar         
08:11
Koronavirüsün bir etkisi daha ortaya çıktı! Akciğerler haricinde insan beynine de hasar veriyor Koronavirüsün bir etkisi daha ortaya çıktı! Akciğerler haricinde insan beynine de hasar veriyor         
08:11
Survivor'dan elenen yarışmacılar salgın nedeniyle giriş ve çıkışlar kapatıldığı için ülkeye dönemedi Survivor'dan elenen yarışmacılar salgın nedeniyle giriş ve çıkışlar kapatıldığı için ülkeye dönemedi         
07:54
Son dakika: AK Parti ve MHP'nin hazırlayıp sunduğu infaz yasası, TBMM Adalet Komisyonu'nda kabul edildi Son dakika: AK Parti ve MHP'nin hazırlayıp sunduğu infaz yasası, TBMM Adalet Komisyonu'nda kabul edildi         
06:48
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu'nun oğluna mesaj: Babanızın hatırası hep yaşayacak Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu'nun oğluna mesaj: Babanızın hatırası hep yaşayacak         
01:12
Bakan Koca: Bilim Kurulu'na benzer, niteliği ayrı ikinci bir Bilim Kurulu kuracağız Bakan Koca: Bilim Kurulu'na benzer, niteliği ayrı ikinci bir Bilim Kurulu kuracağız         
00:26
Ekvador'da mezarlıklarda yer kalmadı, polis koronadan ölenleri evlerinin önüne bırakmaya başladı Ekvador'da mezarlıklarda yer kalmadı, polis koronadan ölenleri evlerinin önüne bırakmaya başladı         
00:13
Ordu Belediye Başkanı Hilmi Güler'den yasak sonrası gençlere güldüren mesaj: Şimdi hesaplaşma zamanı Ordu Belediye Başkanı Hilmi Güler'den yasak sonrası gençlere güldüren mesaj: Şimdi hesaplaşma zamanı         
00:13
Cumhurbaşkanı Erdoğan hatırlattı sosyal medyada gündem oldu! Tekâlif-i Milliye Emirleri nedir? Cumhurbaşkanı Erdoğan hatırlattı sosyal medyada gündem oldu! Tekâlif-i Milliye Emirleri nedir?         
00:10
İşte Cumhurbaşkanlığı kararı sonrası sokağa çıkamayacak Süper Lig yıldızları İşte Cumhurbaşkanlığı kararı sonrası sokağa çıkamayacak Süper Lig yıldızları         
23:56
Karantinada bulunan İngiltere Başbakanı Johnson'dan açıklama: Daha iyi hissediyorum Karantinada bulunan İngiltere Başbakanı Johnson'dan açıklama: Daha iyi hissediyorum         
23:44
Son Dakika: Türk Hava Yolları iç hat seferlerini 20 Nisan'a kadar durdurdu Son Dakika: Türk Hava Yolları iç hat seferlerini 20 Nisan'a kadar durdurdu         
23:15
Sağlık Bakanlığı, illere göre vefat sayılarının yer aldığı haritayı paylaştı Sağlık Bakanlığı, illere göre vefat sayılarının yer aldığı haritayı paylaştı         
23:14
Prof. Dr. Mehmet Çilingiroğlu, işine son verildiğini canlı yayında öğrendi Prof. Dr. Mehmet Çilingiroğlu, işine son verildiğini canlı yayında öğrendi         
22:56
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.04.2020 10:15:27. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: ABD'de sigortası olmayanların hastane masraflarını hükümet karşılayacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]