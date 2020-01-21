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ABD'de silah bulundurma hakkını savunanlar sokağa indi
6 saat önce
ABD'nin Virginia eyaletinde binlerce silah hakkı savunucusu, eyaletin Demokrat liderliğinin silah kontrolü yasası çıkarma planına karşı gösteri düzenledi.
ABD'nin Virginia eyaletinde silah bulundurma hakkını savunan binlerce eylemci, eyaletin Demokrat yönetiminin silah kontrolü yasası çıkarma planına karşı gösteri düzenledi.
Sakin bir havada geçen protestoya katılanların kamuflaj kıyafetleri giymesi ve orduda kullanılan silahlar taşıması dikkati çekti.
Haber Yayın Tarihi: 21.01.2020 04:17
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