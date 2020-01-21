ABD'de silah bulundurma hakkını savunanlar sokağa indi - Son Dakika
Son Dakika Dünya ABD'de silah bulundurma hakkını savunanlar sokağa indi - Son Dakika Dünya

ABD'de silah bulundurma hakkını savunanlar sokağa indi

6 saat önce

ABD'nin Virginia eyaletinde binlerce silah hakkı savunucusu, eyaletin Demokrat liderliğinin silah kontrolü yasası çıkarma planına karşı gösteri düzenledi.

ABD'de silah bulundurma hakkını savunanlar sokağa indi, System.String[]

ABD'nin Virginia eyaletinde silah bulundurma hakkını savunan binlerce eylemci, eyaletin Demokrat yönetiminin silah kontrolü yasası çıkarma planına karşı gösteri düzenledi.


Sakin bir havada geçen protestoya katılanların kamuflaj kıyafetleri giymesi ve orduda kullanılan silahlar taşıması dikkati çekti.

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Amerika Birleşik Devletleri, Virginia, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 21.01.2020 04:17 
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