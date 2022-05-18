ABD'de silah üretimi 2000 yılından bu yana 3'e katlandı - Son Dakika
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ABD'de silah üretimi 2000 yılından bu yana 3'e katlandı

18.05.2022 19:20
ABD'de silah üretimi 2000 yılından bu yana 3'e katlandı

NEW ABD'de açıklanan son rapora göre, ülkedeki silah üretimi 2000 yılından bu yana özellikle tabancalara olan rağbetten dolayı üçe katlandı.

NEW ABD'de açıklanan son rapora göre, ülkedeki silah üretimi 2000 yılından bu yana özellikle tabancalara olan rağbetten dolayı üçe katlandı.

New York Times'ın (NYT) ABD'de Ateşli Silah Ticareti isimli rapordaki grafiklerden derlediği veri ve çıkarımlara göre, ülkedeki silah üretiminin 2000'den bu yana üç kat arttığı ve bunun, tamamına yakını iç piyasada satılan "tabanca ve yarı otomatik av silahlarının satışında patlama yaşandığı" anlamına geldiği belirtildi.

Salı günü açıklanan rakamlar, yıllık yerli silah üretiminin 2000 yılında 3,9 milyondan 2020'de 11,3 milyona yükseldiğini ortaya koydu.

Raporda, 2009'dan itibaren, kişisel korunma için satın alınan Glock tipi yarı otomatik tabancaların, genellikle avcılıkta kullanılan tüfeklerden daha fazla satılmaya başlandığı bilgisi ön plana çıktı.

306 sayfalık belgeye göre, ABD polisinin, 2021'de "hayalet silahlar" olarak bilinen ve izi sürülemeyen 19 bin 344 ev yapımı ateşli silah ele geçirdiğine ve bu rakamın 2016'dan bu yana 10 kat arttığına dikkat çekildi.

ABD Alkol, Tütün ve Ateşli Silahlar Bürosu (ATF) tarafından yürütülen 2018 araştırmasına göre, ülkede yaklaşık 400 milyon silah bulunuyor.

ABD Başkanı Joe Biden, geçen yıl ATF'den, ülkede yaşanan silahlı saldırıların artması üzerine, son 20 yılın silah verilerini toplamasını ve analiz etmesini istemişti.

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Kaynak: AA

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