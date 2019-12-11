ABD'de silahlı çatışma: Biri polis, 6 ölü - Son Dakika
Son Dakika Güncel ABD'de silahlı çatışma: Biri polis, 6 ölü - Son Dakika

ABD'de silahlı çatışma: Biri polis, 6 ölü

6 saat önce

ABD'nin New Jersey eyaletindeki Jersey City'de çıkan silahlı çatışmada biri polis, 6 kişi hayatını kaybetti.

ABD'de silahlı çatışma: Biri polis, 6 ölü, System.String[]

ABD'nin New Jersey eyaletindeki Jersey City'de çıkan silahlı çatışmada biri polis, 6 kişi hayatını kaybetti.

Yerel medya polisin bir soruşturma kapsamında çalışma yaptığı sırada, 2 saldırganın polise ateş açtığını, çatışmada biri polis, 2'si saldırgan,3'ü de sivil vatandaş toplam 6 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu.

Yaklaşık 1 saat süren çatışmada okul giriş çıkışlarının kapatıldığı; bölgede geniş güvenlik önlemleri alındığı belirtildi.

3 kişinin de yaralandığı çatışmaya dair geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-------------------------------

-Çatışma sonrası vurulan polis ve meslektaşının onu bölgeden uzaklaştırması

-Polislerin olay yerindeki görüntüleri

-Olay yerinden detaylar

-Ambulanslar


Amerika Birleşik Devletleri, New Jersey, Polis, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.12.2019 09:57 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Altını olanlar dikkat! İşte gram, çeyrek ve cumhuriyet altını fiyatları
ABD'li patrondan çalışanlarına yeni yıl hediyesi: Kişi başına 50 bin dolar ikramiye Kürtajı kabul etmeyen hamile eski sevgilisini, 35 bin TL karşılığında arkadaşına dövdürdü ABD Başkanı Donald Trump'tan 'Avengers'lı reklam kampanyası

Son Dakika Haberleri
16:48 Baba ile oğlu kazada öldü - Haber
16:48 Eski AYİM üyesi Şahin'in 15 yıla kadar hapsi istendi - Haber
16:48 "DAP Eylem Planı" hazırlık çalışmaları başladı - Haber
16:48 Eski Askeri Yargıtay üyesi Öztoprak'a FETÖ'den 12 yıl hapis cezası - Haber
16:48 Serik'te bağımlılıkla mücadele toplantısı - Haber
16:44 İş insanı Ali Ağaoğlu'na "hakaret" suçundan 2 yıl 4 aya kadar hapis istendi - Haber
11:38 Şehit Astsubay Esma Çevik'in, karanfil dağıttığı görüntüleri yürekleri sızlattı - Haber
11:18 Nihal Olçok'tan tartışma yaratacak sözler: Abdullah'ın mezarını açtırabilirim - Haber
11:07 Son dakika: Bakan Soylu "Kamuoyu bunu ilk defa duyacak" diyerek açıkladı: Dağlara mektuplar ve broşürler atıyoruz - Haber
11:00 'Kedi Kız' iddiası kız yurdunu ayağa kaldırdı - Haber

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.12.2019 16:48:47. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: ABD'de silahlı çatışma: Biri polis, 6 ölü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]