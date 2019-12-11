Abd'de silahlı çatışma biri polis, 6 ölü - Son Dakika
Son Dakika Güncel Abd'de silahlı çatışma biri polis, 6 ölü - Son Dakika

Abd'de silahlı çatışma biri polis, 6 ölü

6 saat önce

ABD'de silahlı çatışma Biri polis, 6 ölüABD, (DHA)- ABD'nin New Jersey eyaletindeki Jersey City'de çıkan silahlı çatışmada biri polis, 6 kişi hayatını kaybetti.

ABD'de silahlı çatışma Biri polis, 6 ölü

ABD, (DHA)- ABD'nin New Jersey eyaletindeki Jersey City'de çıkan silahlı çatışmada biri polis, 6 kişi hayatını kaybetti.

Yerel medya polisin bir soruşturma kapsamında çalışma yaptığı sırada, 2 saldırganın polise ateş açtığını, çatışmada biri polis, 2'si saldırgan,3'ü de sivil vatandaş toplam 6 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu.

Yaklaşık 1 saat süren çatışmada okul giriş çıkışlarının kapatıldığı; bölgede geniş güvenlik önlemleri alındığı belirtildi.

3 kişinin de yaralandığı çatışmaya dair geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

Abd'de silahlı çatışma biri polis, 6 ölü

Amerika Birleşik Devletleri, Polis, DHA, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.12.2019 11:53 Kaynak: DHA
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