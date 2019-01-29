Son Dakika Haberleri: ABD'de Silahlı Çatışmada 5 Polis Vuruldu

ABD'de Silahlı Çatışmada 5 Polis Vuruldu

8 dakika önce

ABD'nin Teksas eyaletinin Houston kentinde, uyuşturucu tacirleri ile çıkan silahlı çatışmada 5 polisin yaralandığı bildirildi.

ABD'de Silahlı Çatışmada 5 Polis Vuruldu, System.String[]
ABD'nin Teksas eyaletinin Houston kentinde, uyuşturucu tacirleri ile çıkan silahlı çatışmada 5 polisin yaralandığı bildirildi. Yaralılardan 2'sinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

ABD'nin Teksas eyaletinin Houston kentinde polis, bir eve yaptığı baskında uyuşturucu tacirleriyle silahlı çatışmaya girdi. Çatışmada 2 şüpheli ölürken, 5 polis yaralandı. Polislerden 2'sinin durumlarının ağır olduğu bildirildi. Houston polisi, 3 şüpheliden sadece birinin hayatta kaldığını açıklarken, 5 polis memurunun Memorial Hermann Tıp Merkezi Hastanesi ve Ben Taub Genel Hastanesine nakledildiğini duyurdu.

Teksas Valisi Greg Abbott yaptığı yazılı açıklamada, "Bu akşam polis memurlarımıza yapılan korkunç saldırı, kabul edilemez. Houston şehri ve Houston Polis Teşkilatı, adaletin sağlanması için ihtiyaç duydukları her türlü federal kaynağın kendilerine sağlanacağına emin olabilirler" ifadelerini kullandı. - TEKSAS

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.01.2019 10:16 Kaynak: İHA

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