ABD'de silahlı şahıs FBI ofisine girmeye çalıştı - Son Dakika
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ABD'de silahlı şahıs FBI ofisine girmeye çalıştı

11.08.2022 22:31

- ABD'de silahlı şahıs FBI ofisine girmeye çalıştı ABD'nin Ohio eyaletinde ABD Federal Soruşturma Bürosu'nun ofisine girmeye çalışan fakat başarılı olamayarak kaçan silahlı saldırgan ile polis arasında çatışma yaşandı.

- ABD'de silahlı şahıs FBI ofisine girmeye çalıştı

OHIO - ABD'nin Ohio eyaletinde ABD Federal Soruşturma Bürosu'nun ofisine girmeye çalışan fakat başarılı olamayarak kaçan silahlı saldırgan ile polis arasında çatışma yaşandı.

ABD'nin Ohio eyaletindeki Cincinnati kentinde bulunan ABD Federal Soruşturma Bürosu'nun ofisine silahlı bir şahıs girmeye çalıştı. Yerel saatle 09.00 sıralarında yaşanan olayın ardından açıklama yapan FBI, "Alarmın devreye girmesinin ardından silahlı saldırgan FBI özel ajanlarını fark ederek kaçtı" ifadelerini kullandı. Olay yerinden aracıyla uzaklaşmaya çalışan saldırganın takip edildiğini söyleyen polis sözcüsü, "Araç durduğunda saldırgan ve kolluk kuvvetleri arasında çatışma yaşandı" dedi. Olayın Eski ABD Başkanı Donald Trump'ın evinde yapılan aramanın ardından gerçekleşmiş olması dikkat çekti.

Trump'ın malikanesinde arama yapılmıştı

Eski ABD Başkanı Donald Trump'ın Florida eyaletinde bulunan Mar-A-Lago tatil köyündeki malikanesinde FBI tarafından 9 Ağustos'ta arama yapılmıştı. Operasyona tepki gösteren Trump, ekiplerin evindeki bir kasayı da açtığını iddia ederek, "Florida, Palm Beach'teki güzel evim Mar-A-Lago şu anda kuşatma altında, büyük bir FBI ajanı grubu tarafından baskın yapılıp işgal edildi. İlgili devlet kurumlarıyla çalıştıktan ve iş birliği yaptıktan sonra evime yapılan bu habersiz baskın gerekli veya uygun değildir. Kasama bile girdiler. Ülkemiz için karanlık zamanlar. Daha önce bir ABD Başkanının başına böyle bir şey gelmemişti" ifadelerini kullanmıştı.

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Kaynak: İHA

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