ABD'de silahlı saldırı: 1 ölü

ABD'nin başkenti Washington 'da Beyaz Saray'a 3 kilometre uzaklıkta bulunan Columbia Heights bölgesinde silahlı saldırı gerçekleştirildi. Polis , olayda bir kişinin hayatını kaybettiğini 5 kişinin de yaralandığını açıkladı. Yaralılar hastanede tedavi altına alınırken saldırganları arama çalışmaları sürüyor.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

Pentagon'dan Aramco saldırısı açıklaması: Daha önce bu seviyede bir şey görmemiştik