- ABD'de silahlı saldırı: 1 ölü
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- ABD'de silahlı saldırı: 1 ölüWASHINGTON - ABD'de Beyaz Saray'a 3 kilometre mesafede bulunan Columbia Heights bölgesinde gerçekleştirilen silahlı saldırıda 1 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi de yaralandı.
Haber Yayın Tarihi: 21.09.2019 01:25 Kaynak: İHA
- ABD'de silahlı saldırı: 1 ölü
WASHINGTON - ABD'de Beyaz Saray'a 3 kilometre mesafede bulunan Columbia Heights bölgesinde gerçekleştirilen silahlı saldırıda 1 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi de yaralandı.
ABD'nin başkenti Washington'da Beyaz Saray'a 3 kilometre uzaklıkta bulunan Columbia Heights bölgesinde silahlı saldırı gerçekleştirildi. Polis, olayda bir kişinin hayatını kaybettiğini 5 kişinin de yaralandığını açıkladı. Yaralılar hastanede tedavi altına alınırken saldırganları arama çalışmaları sürüyor.
Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
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