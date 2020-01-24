ABD'de silahlı saldırı: 1 ölü, 2 yaralı - NEW - Son Dakika

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ABD'de silahlı saldırı: 1 ölü, 2 yaralı - NEW
1 saat önce
Olay yeri görüntüleri Alınan güvenlik önlemleri Basın mensuplarının görüntüleri NEW YORK - ABD'nin New York kentinde silahlı saldırı sonucu 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.
Haber Yayın Tarihi: 24.01.2020 03:17 Kaynak: AA
Olay yeri görüntüleri
Alınan güvenlik önlemleri
Basın mensuplarının görüntüleri NEW YORK - ABD'nin New York kentinde silahlı saldırı sonucu 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı. Harlem semtindeki 135'inci Cadde'de gerçekleşen olay sonrası saldırgan kayıplara karıştı. Polis, kaçan saldırganın yakalanması için çalışma başlattı.
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