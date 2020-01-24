ABD'de silahlı saldırı: 1 ölü, 2 yaralı - NEW - Son Dakika
Son Dakika Güncel ABD'de silahlı saldırı: 1 ölü, 2 yaralı - NEW - Son Dakika

ABD'de silahlı saldırı: 1 ölü, 2 yaralı - NEW

1 saat önce

Olay yeri görüntüleri Alınan güvenlik önlemleri Basın mensuplarının görüntüleri NEW YORK - ABD'nin New York kentinde silahlı saldırı sonucu 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Olay yeri görüntüleri

Alınan güvenlik önlemleri

Basın mensuplarının görüntüleri NEW YORK - ABD'nin New York kentinde silahlı saldırı sonucu 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı. Harlem semtindeki 135'inci Cadde'de gerçekleşen olay sonrası saldırgan kayıplara karıştı. Polis, kaçan saldırganın yakalanması için çalışma başlattı.

ABD'de silahlı saldırı: 1 ölü, 2 yaralı - NEW

Amerika Birleşik Devletleri, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.01.2020 03:17 Kaynak: AA
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