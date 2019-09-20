Son Dakika Haberleri: ABD'de silahlı saldırı: 1 ölü, 5 yaralı
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ABD'de silahlı saldırı: 1 ölü, 5 yaralı

1 saat önce

ABD'nin başkenti Washington'da düzenlenen silahlı saldırıda bir kişi hayatını kaybetti, beş kişi yaralandı.

ABD'de silahlı saldırı: 1 ölü, 5 yaralı, System.String[]

ABD'nin başkenti Washington'da düzenlenen silahlı saldırıda bir kişi hayatını kaybetti, beş kişi yaralandı.

ABD medyasında yer alan haberlere göre, polis yetkilileri Beyaz Saray'a 3 kilometre uzaklıktaki Columbia Heights bölgesinde düzenlenen silahlı saldırıda bir kişinin yaşamını yitirdiğini, beş kişinin yaralandığını bildirdi.

Hastanede tedavi altına alınan yaralılardan ikisinin durumunun kritik olduğu ifade edildi.

Saldırganın henüz yakalanmadığını belirten polis yetkilileri, saldırıyla ilgili incelemenin devam ettiği bilgisini paylaştı.

Amerika Birleşik Devletleri, Washington, Polis, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 20.09.2019 09:40 Kaynak: AA
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