ABD'de silahlı saldırı

ABD'nin Florida eyaletinde bir bankada gerçekleştirilen silahlı saldırıda çok sayıda kişinin vurulduğu bildirildi.

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ABD'de Banka Şubesine Silahlı Saldırı: Çok Sayıda Kişi Vuruldu

Parası Olup da Borcunu Ödemeyenleri İfşa Eden Uygulama Hizmete Sunuldu