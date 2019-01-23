Son Dakika Haberleri: ABD'de silahlı saldırı

ABD'de silahlı saldırı

9 dakika önce

ABD'nin Florida eyaletinde bir bankada gerçekleştirilen silahlı saldırıda çok sayıda kişinin vurulduğu bildirildi.

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ABD'nin Florida eyaletinde bir bankada gerçekleştirilen silahlı saldırıda çok sayıda kişinin vurulduğu bildirildi.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.01.2019 11:59 

Florida, Amerika Birleşik Devletleri, Ekonomi
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