ABD'de silahlı saldırı
9 dakika önce
ABD'nin Florida eyaletinde bir bankada gerçekleştirilen silahlı saldırıda çok sayıda kişinin vurulduğu bildirildi.
ABD'nin Florida eyaletinde bir bankada gerçekleştirilen silahlı saldırıda çok sayıda kişinin vurulduğu bildirildi.
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Haber Yayın Tarihi : 23.01.2019 11:59
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