ABD'de Silahlı Saldırı
51 dakika önce
NEW ABD'nin Teksas eyaletinde bir okulda düzenlenen silahlı saldırıda 5 polis yaralandı, saldırgan ölü ele geçirildi.
NEW ABD
'nin Teksas
eyaletinde bir okulda düzenlenen silahlı saldırıda 5 polis yaralandı, saldırgan ölü ele geçirildi.
Houston kenti polis biriminden yapılan açıklamada, bölgedeki lisede silahlı saldırı düzenlendiği ve birçok polisin yaralandığı bildirildi.
Yerel basında ise 5 polisin yaralandığı ve hastaneye kaldırıldığı kaydedildi.
Houston Belediye Başkanı Sylvester Turner, Twitter
hesabından yaptığı açıklamada saldırganın ölü ele geçirildiğini duyurdu.
Saldırının nedeni henüz belirlenemezken çevredekilere olay yerinden uzak durmaları uyarısı yapıldı.
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 29.01.2019 03:19 Kaynak: AA
ABD'den Venezuela İçin Ortalığı Karıştıracak Karar: Paralar Guaido'ya Devredildi
Aynı Gün 5 Ameliyata Girip 100'e Yakın Hastayı Muayene Eden Doktor, Odasında Ölü Bulundu
CHP'den Aday Gösterilmeyen İsmin Taraftarları, Parti Binasına Saldırdı! İlçe Başkanı ve Yöneticiler Hastaneye Kaldırıldı
Venezuela'da Ordu Sokağa Çıktı