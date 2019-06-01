Son Dakika Haberleri: ABD'de silahlı saldırı: 12 ölü, 4 yaralı
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ABD'de silahlı saldırı: 12 ölü, 4 yaralı

56 dakika önce

ABD'nin Virginia eyaletine bağlı Virginia Beach kentinde belediye binasında düzenlenen silahlı saldırıda 12 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.

ABD'de silahlı saldırı: 12 ölü, 4 yaralı, System.String[]
ABD'nin Virginia eyaletine bağlı Virginia Beach kentinde belediye binasında düzenlenen silahlı saldırıda 12 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.
Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi : 01.06.2019 09:23 
Virginia, Amerika Birleşik Devletleri, Ekonomi
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