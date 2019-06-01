ABD'de silahlı saldırı: 12 ölü, 4 yaralı
56 dakika önce
ABD'nin Virginia eyaletine bağlı Virginia Beach kentinde belediye binasında düzenlenen silahlı saldırıda 12 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.
ABD
Haber Yayın Tarihi : 01.06.2019 09:23
'nin Virginia
eyaletine bağlı Virginia Beach kentinde belediye binasında düzenlenen silahlı saldırıda 12 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.
ABD'de belediye binasına silahlı saldırı: 12 ölü, 4 yaralı
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