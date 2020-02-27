ABD'de silahlı saldırı - Son Dakika
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ABD'de silahlı saldırı

35 dakika önce

ABD Başkanı Donald Trump, Wisconsin eyaletinin Milwaukee kentinde yaşanan silahlı saldırıda 5 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.

ABD'de silahlı saldırı, System.String[]

ABD Başkanı Donald Trump, Wisconsin eyaletinin Milwaukee kentinde yaşanan silahlı saldırıda 5 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.

Trump, Beyaz Saray'da koronavirüsle ilgili düzenlediği basın toplantısında, Milwaukee kentindeki silahlı saldırıya ilişkin bir değerlendirme yaptı.

Amerikan medyasının ilk belirlemelere göre saldırgan dahil 7 kişinin öldüğü bilgisinden farklı olarak Trump, söz konusu saldırıda 5 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu.

Trump, "Aşağılık bir saldırgan tarafından vurularak öldürülen 5 kişinin ailelerine ve yakınlarına başsağlığı, yaralananlara da acil şifalar diliyorum." ifadesini kullandı.

Amerikan medyasında yer alan haberlerde, Milwaukee kentindeki silahlı saldırıda aralarında saldırganın da olduğu 7 kişinin öldüğü bildirilmişti.

Milwaukee Polis Departmanının Twitter hesabından yapılan açıklamada polisin "kritik bir olaya" müdahale ettiği bildirilmiş ve vatandaşlardan o bölgeden uzak durmaları istenmişti.

Saldırının nedeni ve saldırganın kimliğine ilişkin ise henüz bir açıklama yapılmadı.

Amerika Birleşik Devletleri, Donald Trump, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.02.2020 03:10 Kaynak: AA
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