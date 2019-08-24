Son Dakika Haberleri: ABD'de silahlı saldırı: 2 ölü, 3 yaralı
Son Dakika 3. Sayfa Haber

ABD'de silahlı saldırı: 2 ölü, 3 yaralı

1 saat önce

ABD'nin Florida eyaletinde düzenlenen silahlı saldırı sonucu 2 kişinin yaşamını yitirdiği, aralarında bir polis memurunun da olduğu 3 kişinin yaralandığı aktarıldı.

ABD'de silahlı saldırı: 2 ölü, 3 yaralı, System.String[]

ABD'nin Florida eyaletinde düzenlenen silahlı saldırı sonucu 2 kişinin yaşamını yitirdiği, aralarında bir polis memurunun da olduğu 3 kişinin yaralandığı aktarıldı.


ABD'nin Florida eyaletine bağlı Coconut Creek'in West Park bölgesinde bir silahı saldırı düzenlendi. Saldırı sonucu 2 kişi öldü, 1'isi özel yetiştirilmiş SWAT üyesi polis memuru olmak üzere 3 kişi yaralandı. Coconut Creek Polis departmanının verdiği ilk bilgilere göre, silahlı saldırı Sawgrass otobanının güney kesiminde bulunan bir bölgede gerçekleşti. Yapılan açıklamada ölü ve yaralı bilgileri doğrulanırken hayatını kaybedenlerin kimlikleri açıklanmadı.


Coconut Creek İtfaiye personelin verdiği bilgiye göre ise, SWAT üyesi polis memuru ve diğer iki yaralı Broward Health North'da bulunan hastaneye kaldırıldı. - WASHINGTON

Amerika Birleşik Devletleri, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 24.08.2019 06:47 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


KONYA 20 yerinden bıçaklanıp öldürülen Tuba'nın ağabeyi: Kardeşim mahalle baskısı kurbanı
Emine Bulut'un bıçaklandıktan sonraki görüntülerini çeken genç serbest bırakıldı MEB'den Emine Bulut'un kızına destek açıklaması Emine Bulut cinayeti protestosuna Rabia Naz Vatan'ın babası da katıldı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.8.2019 19:57:07. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: ABD'de silahlı saldırı: 2 ölü, 3 yaralı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]