ABD'de silahlı saldırı: 2 ölü, 8 yaralı
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ABD'nin Güney Carolina eyaletinde bir barda düzenlenen silahlı saldırı sonucu 2 kişi yaşamını yitirdi, 8 kişi yaralandı.
Haber Yayın Tarihi: 21.09.2019 07:14 Kaynak: AA
ABD'nin Güney Carolina eyaletinde bir barda düzenlenen silahlı saldırı sonucu 2 kişi yaşamını yitirdi, 8 kişi yaralandı.
CNN'de yer alan habere göre, polis yetkilileri, Güney Carolina'nın Lancaster kentinde Ole Skool isimli bir barda saldırganın etrafına ateş açması sonucu 2 kişinin hayatını kaybettiğini bildirdi.
Silahlı saldırıda yaralanan 8 kişinin hastanede tedavi altına alındığı kaydedildi.
Kaçan saldırgan aranıyor.
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