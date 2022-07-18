ABD'de silahlı saldırı: 4 ölü, 2 yaralı - Son Dakika
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ABD'de silahlı saldırı: 4 ölü, 2 yaralı

18.07.2022 09:31

ABD'nin Indiana eyaletinde bir alışveriş merkezine düzenlenen silahlı saldırıda 4 kişi hayatını kaybetti.

ABD'nin Indiana eyaletinde bir alışveriş merkezine düzenlenen silahlı saldırıda 4 kişi hayatını kaybetti.

ABD'nin Indiana eyaletine bağlı Indianapolis kentinde bulunan Greenwood Park Alışveriş Merkezi'ne silahlı saldırı düzenlendi. Olay yerine çok sayıda polis ve ilk yardım ekiplerinin sevk edilmesi üzerine yaralılar hastaneye kaldırılırken, yetkililer olayda 4 kişinin hayatını kaybettiğini, 2 kişinin de yaralandığını bildirdi.

Greenwood Polis Departmanı Şefi Jim Ison, olay sırasında öldürülen saldırganın tüfek ve çok sayıda mühimmatla alışveriş merkezine girerek, yemek katında ateş etmeye başladığını söyledi. Olayda 4 kişinin hayatını kaybettiğini, 2 kişinin ise yaralandığını bildiren Ison, ölenler arasında 12 yaşında bir kız çocuğun olduğunu söyledi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

(İHA)

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Kameriyede silahlı kavga: 2 ölü, 1 yaralı (2) Kameriyede silahlı kavga: 2 ölü, 1 yaralı (2)
Kaynak: İHA

3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa ABD'de silahlı saldırı: 4 ölü, 2 yaralı - Son Dakika

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