ABD'de silahlı saldırı: 5 ölü, 2 yaralı - Son Dakika
Üye Girişi

ABD'de silahlı saldırı: 5 ölü, 2 yaralı

14.10.2022 13:21
ABD'de silahlı saldırı: 5 ölü, 2 yaralı

ABD'nin Kuzey Carolina eyaletindeki bir yürüyüş parkurunda gerçekleştirilen silahlı saldırıda 1'i polis 5 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

ABD'nin Kuzey Carolina eyaletindeki bir yürüyüş parkurunda gerçekleştirilen silahlı saldırıda 1'i polis 5 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

ABD'nin Kuzey Carolina eyaletinin başkenti Raleigh'te bir şahıs, yürüyüş parkurunda silahla ateş açtı. Saldırıda 1'i izinli polis memuru olmak üzere 5 kişinin hayatını kaybettiği, 1'i polis 2 kişinin de yaralandığı açıklandı. Raleigh Belediye Başkanı Mary-Ann Baldwin düzenlediği basın toplantısında, "Bu, Raleigh için üzücü ve trajik bir gün. Bugün saat 17.00'den hemen sonra çok sayıda kişi vuruldu. Amerika'daki bu akıl almaz şiddeti durdurmalıyız" dedi. Kuzey Carolina Valisi Roy Cooper ise "Bu gece terör kapımıza kadar geldi. Bu anlamsız ve korkunç bir şiddet eylemidir" ifadelerini kullandı.

"Şüpheli beyaz genç bir erkek"

Raleigh polisinden Jason Borneo ise saldırganın "beyaz genç bir erkek" olduğunu, saat 19.30 civarında yakalanarak gözaltına alındığını açıkladı.

Saldırının nedenine yönelik henüz bir açıklama yapılmadı. - KUZEY CAROLINA

YORUMLAR
500
Yükselişe geçen gram altın 995 liradan satılıyor Yükselişe geçen gram altın 995 liradan satılıyor Güne yükselişle başlayan dolar 18,59 liradan alıcı buluyor Güne yükselişle başlayan dolar 18,59 liradan alıcı buluyor Kılıçdaroğlu'ndan, 'Pensilvanya'ya gitti, FETÖ'cülerle görüştü' iddialarına sert yanıt: Onlar gazeteci değildir, tetikçiden gazeteci olmaz Kılıçdaroğlu'ndan, 'Pensilvanya'ya gitti, FETÖ'cülerle görüştü' iddialarına sert yanıt: Onlar gazeteci değildir, tetikçiden gazeteci olmaz
Kaynak: İHA

Tam Gemi Şok Denemeleri, Kuzey Carolina, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa ABD'de silahlı saldırı: 5 ölü, 2 yaralı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
12:45 Fenerbahçe, Avrupa Ligi'nde grubu ikinci sırada tamamlarsa dünya devleriyle eşleşebilir
12:07 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan dikkat çeken asgari ücret sözleri: Bundan öncekilerden çok daha farklı bir hazırlık içerisindeyiz
12:03 Aziz Yıldırım'dan İYİ Parti'den milletvekili olacağı iddialarına yanıt geldi
12:05 Rusya'nın Türkiye'de doğal gaz merkezi kurma teklifine Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ilk yorum: Bu iş için Trakya en önemli yer olarak görülüyor
11:42 Fenerbahçe, Jorge Jesus yönetiminde gole doydu! Sarı lacivertliler, Avrupa ve Süper Lig'de attığı gol sayılarıyla dikkat çekiyor
11:32 Giresun'da ilginç görüntü! Kimse yaptığına bir anlam veremedi
11:35 Yıllar sonra Dilan Çıtak'ın düğününde ortaya çıktı! İbrahim Tatlıses ve Perihan Savaş'ın kızlarının son hali...
11:30 HDP'li vekilleri taşıyan minibüsün çaptığı taksinin sürücüsü hayatını kaybetti
11:13 15 yaşındaki kızı taciz ettiği iddia edilen şüpheliyi linçten polis ekipleri kurtardı
11:08 Yükselişe geçen gram altın 995 liradan satılıyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.10.2022 13:27:48. #1.11#
SON DAKİKA: ABD'de silahlı saldırı: 5 ölü, 2 yaralı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement