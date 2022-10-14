ABD'de silahlı saldırı: 5 ölü, 2 yaralı

ABD'nin Kuzey Carolina eyaletindeki bir yürüyüş parkurunda gerçekleştirilen silahlı saldırıda 1'i polis 5 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

ABD'nin Kuzey Carolina eyaletinin başkenti Raleigh'te bir şahıs, yürüyüş parkurunda silahla ateş açtı. Saldırıda 1'i izinli polis memuru olmak üzere 5 kişinin hayatını kaybettiği, 1'i polis 2 kişinin de yaralandığı açıklandı. Raleigh Belediye Başkanı Mary-Ann Baldwin düzenlediği basın toplantısında, "Bu, Raleigh için üzücü ve trajik bir gün. Bugün saat 17.00'den hemen sonra çok sayıda kişi vuruldu. Amerika'daki bu akıl almaz şiddeti durdurmalıyız" dedi. Kuzey Carolina Valisi Roy Cooper ise "Bu gece terör kapımıza kadar geldi. Bu anlamsız ve korkunç bir şiddet eylemidir" ifadelerini kullandı.

"Şüpheli beyaz genç bir erkek"

Raleigh polisinden Jason Borneo ise saldırganın "beyaz genç bir erkek" olduğunu, saat 19.30 civarında yakalanarak gözaltına alındığını açıkladı.

Saldırının nedenine yönelik henüz bir açıklama yapılmadı. - KUZEY CAROLINA