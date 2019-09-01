Son Dakika Haberleri: Abd'de silahlı saldırı: 5 ölü, 21 yaralı
Son Dakika Dünya Haber

Abd'de silahlı saldırı: 5 ölü, 21 yaralı

5 saat önce

ABD'de polis çevirmesinde durdurulan silahlı saldırgan, önce polislere ateş açtı.

Abd'de silahlı saldırı: 5 ölü, 21 yaralı, System.String[]
ABD'de polis çevirmesinde durdurulan silahlı saldırgan, önce polislere ateş açtı. Ardından olay yerinden kamyonetle kaçan saldırgan, çevredeki insanlara ateş açtı. Saldırıda, 5 kişi öldü, 21 kişi ise yaralandı.


Olay, ABD'nin Texas eyaletindeki Odessa kentinde meydana geldi. Teksas Kamu Güvenliği Bakanlığı polis ekipleri tarafından durdurulan kamyonette bulunan saldırgan, kamyonetten polislere ateş açtı. Polislerden birini yaralayan saldırgan, olay yerinden kamyonetle kaçarak çevrede bulunan insanlara ateş açmaya başladı. Silahlı saldırıda 5 kişi yaşamını yitirirken; 21 kişi ise yaralandı.


'SALDIRGAN KULLANDIĞI ARACI DEĞİŞTİRDİ'


Daha sonra polis tarafından kovalanan saldırgan, kamyonetten inerek bir posta kamyonetine bindi. Daha sonra polis otomobillerinin kapattığı yola giriş yapan saldırgan, polis araçlarına çarparak durdu. Silahlarını çeken polis ekipleri, posta kamyonetine yaklaşarak saldırganı etkisiz hale getirdi.


'EL PASO'DAN 1 AY SONRA'


Odessa'da düzenlenen bu silahlı saldırı, 3 Ağustos 2019 sabahı Texas'ın El Paso kentindeki alışveriş merkezinde düzenlenen ve 22 kişinin ölümüne, 24 kişinin ise yaralanmasına neden olan saldırıdan 1 ay sonra gerçekleşti.


Amerika Birleşik Devletleri, Polis, Dünya

Haber Yayın Tarihi: 01.09.2019 09:49 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Rusya'dan İdlib'e saldırı açıklaması: ABD ne Türkiye'ye, ne de bize haber verdi
Bar soyuldu, vurdumduymaz adam içkisini içmeye devam etti! O anlar kamerada Rusya'dan, Türkiye ve ABD'nin "Suriye'de güvenli bölge" adımına destek açıklaması ABD felaketi bekliyor: Dorian kasırgası Kategori 5 seviyesine yükseldi

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.9.2019 15:26:13. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Abd'de silahlı saldırı: 5 ölü, 21 yaralı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]