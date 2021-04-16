ABD'de silahlı saldırı: 8 ölü

– ABD'nin Indianapolis kentinde kargo firmasının tesisinde meydana gelen silahlı saldırıda en az 8 kişi hayatını kaybederken, onlarca kişinin de yaralandığı belirtildi.

Amerika Birleşik Devletleri, (ABD) indianapolis kentindeki FedEx adlı kargo firmasının tesisinde silahlı saldırı meydana geldi. Silahlı saldırı sonrası 8 kişi hayatını kaybederken, onlarca kişinin de yaralandığı açıklandı. Olay sonrası saldırganın intihar ettiği ifade edilirken, polis şuana kadar topluma yönelik aktif bir tehdit bulunmadığını belirtti. Tesiste çalışan görgü tanıkları ABD basınına yaptığı açıklamada birden fazla silahla ateş edilme sesi duyduklarını ve 30'dan fazla polis aracının hemen olay yerine geldiğini söyledi.

ŞİRKETTEN MEDYAYA AÇIKLAMA

Yaklaşık 4 bin 500 kişinin çalıştığı FedEx şirketinden ABD medyasına yapılan yazılı açıklamada, " Indianapolis Havalimanı yakınındaki FedEx tesisinde yaşanan trajik silahlı saldırından haberdarız. Güvenlik en önemli önceliğimizdir. Aklımız saldırıdan etkilenenlerde. Çalışanların mesai saatleri içinde telefon kullanmalarının yasak olmasından dolayı yakınlarının bekleyişi sürüyor." ifadelerine yer verildi.

- Abd