ABD'de silahlı saldırıda 5 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa ABD'de silahlı saldırıda 5 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika

ABD'de silahlı saldırıda 5 kişi hayatını kaybetti

6 saat önce

ABD'nin Milwukee kentinde bir fabrikaya düzenlenen silahlı saldırıda 5 kişi hayatını kaybetti.

ABD'de silahlı saldırıda 5 kişi hayatını kaybetti, System.String[]

ABD'nin Milwukee kentinde bir fabrikaya düzenlenen silahlı saldırıda 5 kişi hayatını kaybetti.


ABD'nin Wisconsin eyaletinin Milwukee kentindeki bir fabrikaya düzenlenen silahlı saldırıda 5 kişinin hayatını kaybettiği açıklandı. İşten çıkarılan eski bir çalışanın 600 kişinin çalıştığı fabrikaya düzenlediği silahlı saldırıda hayatını kaybeden 5 kişinin fabrikada çalışan işçiler olduğu belirtildi. Milwaukee polis şefi Alfonso Morales yaptığı açıklamada, silahlı saldırı düzenleyen 51 yaşındaki kişinin fabrikanın eski bir çalışanı olduğunu ve 5 kişiyi öldürdükten sonra kendi silahı ile intihar ettiğini söyledi. Morales, saldırganın bir işçinin kartını çalarak içeri girdiğini duyurdu. Saldırganın kimliği ile ilgili başka bir açıklama yapılmazken, soruşturmanın sürdürdüğü bildirildi.


ABD Başkanı Donald Trump olayla ilgili yaptığı açıklamada, "Aşağılık bir saldırgan tarafından vurularak öldürülen 5 kişinin ailelerine ve yakınlarına başsağlığı, yaralananlara da acil şifalar diliyorum" ifadelerini kullandı. - WISCONSIN

Amerika Birleşik Devletleri, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.02.2020 10:29 Kaynak: İHA
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