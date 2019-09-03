ABD'de silahlı saldırıların ardından kurşun geçirmez okul çantalarının satışları yüzde 300 arttı

Amerika Birleşik Devletleri'nde (ABD) son bir ayda üst üste yapılan iki silahlı saldırının ardından kurşun geçirmez okul çantalarının satışı yüzde 300 arttı.



ABD'de silah kontrolü yasalarının yeterli olmayışı ve ülke genelinde üst üste gelen silahlı saldırıların ardından endişeli ebeveynler bu çantaları almaya yönleniyor.