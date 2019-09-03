Son Dakika Haberleri: ABD'de silahlı saldırıların ardından kurşun geçirmez okul çantalarının satışları yüzde 300 arttı
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ABD'de silahlı saldırıların ardından kurşun geçirmez okul çantalarının satışları yüzde 300 arttı

7 saat önce

ABD'de son bir ayda üst üste yapılan iki silahlı saldırının ardından kurşun geçirmez okul çantalarının satışı yüzde 300 arttı.

ABD'de silahlı saldırıların ardından kurşun geçirmez okul çantalarının satışları yüzde 300 arttı, System.String[]

Amerika Birleşik Devletleri'nde (ABD) son bir ayda üst üste yapılan iki silahlı saldırının ardından kurşun geçirmez okul çantalarının satışı yüzde 300 arttı.


ABD'de silah kontrolü yasalarının yeterli olmayışı ve ülke genelinde üst üste gelen silahlı saldırıların ardından endişeli ebeveynler bu çantaları almaya yönleniyor.

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Amerika Birleşik Devletleri, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 03.09.2019 07:08 
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