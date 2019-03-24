Son Dakika Haberleri: ABD'de Silahsız Siyahi Genci Öldüren Polis Suçsuz Bulundu

ABD'de Silahsız Siyahi Genci Öldüren Polis Suçsuz Bulundu

1 saat önce

NEW ABD'de Pensilvanya eyaletinin Pittsburgh kentinde, silahsız siyahi bir genci öldüren polis suçsuz bulundu.

ABD'de Silahsız Siyahi Genci Öldüren Polis Suçsuz Bulundu, System.String[]
NEW ABD'de Pensilvanya eyaletinin Pittsburgh kentinde, silahsız siyahi bir genci öldüren polis suçsuz bulundu.

ABD basınında yer alan habere göre, geçen haziran ayında Antwon Rose isimli 17 yaşındaki siyahi silahsız genci kaçarken ateş açarak öldürmekten yargılanan Michael Rosfeld adlı beyaz polis, mahkemede jüri üyeleri tarafından suçsuz bulundu.

Jürinin kararı ise Pittsburgh'da tepkilere neden oldu. Karara tepki gösteren yüzlerce kişi Pittsburgh sokaklarında polis şiddetini protesto etti.

Göstericilerin bazıları ABD genelinde polisler tarafından öldürülen siyahilerin isimlerinin yazılı olduğu dövizler taşıdı.

ABD'de polisin siyahilere yönelik şiddeti daha önce de halkın tepkisine neden olmuştu.

Ferguson kentinde 2014'te Michael Brown adlı siyahi gencin ellerini kaldırarak teslim olmasına rağmen polis memuru Darren Wilson tarafından silahla öldürülmesi, ABD'deki polis şiddetini dünya gündemine taşımıştı.

Maryland eyaletine bağlı Baltimore kentinde geçen yıl 25 yaşındaki Freddie Gray'in polis tarafından gözaltına alınırken yaralanması ve sonrasında hayatını kaybetmesi de günlerce protesto edilmişti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.03.2019 02:25 Kaynak: AA

Polis, Amerika Birleşik Devletleri, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Türkiye'yi Uyaran Türk Eski Büyükelçinin Skandal Sözlerine Beştepe'den Anında Yanıt Geldi Komşusunu, Engelli Oğluna Cinsel Saldırıda Bulunduğu İçin Öldürmüş Kamyonete Çarpan Otomobilde Bulunan 3 Uzman Çavuş Hayatını Kaybetti Mali'de Katliam! Aralarında Hamile Kadınların da Olduğu En Az 100 Kişi Hayatını Kaybetti
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.3.2019 03:31:04. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: ABD'de Silahsız Siyahi Genci Öldüren Polis Suçsuz Bulundu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]