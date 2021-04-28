ABD'de sınır devriyesi ekibi şaşkına döndü 20 göçmen böyle çıktı - Son Dakika

ABD'de sınır devriyesi ekibi şaşkına döndü 20 göçmen böyle çıktı
28.04.2021 15:58
ABD'de sınır devriyesi ekibi şaşkına döndü: 20 göçmen böyle çıktıABD, (DHA) ? ABD'de sınır güvenlik ekiplerinin kontrol esnasında durdurduğu bir kamyonetten yaklaşık 20 göçmen çıktı.
ABD'de sınır devriyesi ekibi şaşkına döndü: 20 göçmen böyle çıktı
ABD, (DHA) ? ABD'de sınır güvenlik ekiplerinin kontrol esnasında durdurduğu bir kamyonetten yaklaşık 20 göçmen çıktı.
ABD ile Meksika arasında sınır güvenlik ekiplerinin devriye esnasında durdurduğu araçtan çıkan göçmenler şaşırttı. Sınır devriye ekipleri rutin kontrol sırasında bir kamyoneti durdurdu. Daha sonra sürücülerin hareketlerinden şüphelene devriye ekipleri hareket eden kamyoneti takibe aldı. Ekiplerin peşine düştüğü kamyonet biraz ilerledikten sonra boş bir arazide durdu. Kamyonetin kasasından yaklaşık 20 göçmen çıkarak kaçmaya başladı. O anlar, polisin araç kamerasına yansıdı.
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