ABD'de sınırında 210 bin göçmen tutuklandı - Son Dakika
Üye Girişi

ABD'de sınırında 210 bin göçmen tutuklandı

16.04.2022 20:36
ABD'de sınırında 210 bin göçmen tutuklandı

ABD sınır yetkilileri, Mart ayı boyunca Meksika sınırını geçmeye çalışan 210 bin göçmeni tutukladı.

ABD sınır yetkilileri, Mart ayı boyunca Meksika sınırını geçmeye çalışan 210 bin göçmeni tutukladı.

ABD-Meksika sınırında göçmen krizi yaşanmaya devam ediyor. ABD Gümrük ve Sınır Koruma istatistiklerine göre, Mart ayı boyunca geçtiğimiz yılın Mart ayına göre yüzde 24'lük bir artış meydana gelerek, Meksika sınırını geçmeye çalışan 210 bin göçmen tutuklandı.

Ocak 2021'de göreve başlayan ABD Başkanı Joe Biden, eski Başkan Donald Trump'ın katı göçmenlik politikalarını kaldırma sözü vermiş ancak daha sonra Trump'ın uyguladığı göçmen politikasını geri getirmişti.

Cumhuriyetçiler, Biden'ın Trump dönemi politikalarını geri almasının daha fazla yasadışı göçü teşvik ettiğini söylüyor. - WASHINGTON

YORUMLAR
500
ABD'de sanayi üretimi martta beklentileri aştı ABD'de sanayi üretimi martta beklentileri aştı ABD'de perakende satışlar martta artışını sürdürdü ABD'de perakende satışlar martta artışını sürdürdü

Tam Gemi Şok Denemeleri, Donald Trump, Sonora, Mart, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa ABD'de sınırında 210 bin göçmen tutuklandı - Son Dakika


Son Dakika
20:33 Zelenski: İngiltere, ABD, İtalya ve Türkiye'nin Ukrayna'nın güvenliğinin garantörü olmaya hazır
20:29 İsrail'in Filistin'e saldırılarını paylaşan Bella Hadid'e Instagram sansür uyguladı
20:09 Ülkemizde bugün koronavirüs nedeniyle 19 kişi hayatını kaybetti, 4 bin 86 yeni vaka tespit edildi
20:07 4 gün önce annesini kaybeden Göztepeli futbolcu, maç öncesi gözyaşlarına hakim olamadı
19:37 Finale adını yazdıran takım belli oldu! Liverpool, Manchester City'i 3-2 mağlup etti
19:35 Bilim Kurulu toplantısı öncesi Bakan Koca'nın "eski normal" mesajı: En azından üç yıl öncekine çok yaklaştık
19:29 Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski acı tabloyu paylaştı: Yaklaşık 5 bini çocuk olmak üzere en az 20 bin kişi hayatını kaybetti
19:22 Cem Yılmaz Ahu Yağtu sorularını cevaplamak istemedi: Çocuk var, şimdi olmaz
19:18 Selahattin Paşalı ve Lara Tümer evlendi! Nikahtan kareler sosyal medyayı salladı
19:09 Cristiano Ronaldo şov yaptı! Manchester United, sahasında Norwich'i 3-2 mağlup etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.04.2022 20:43:58. #1.13#
SON DAKİKA: ABD'de sınırında 210 bin göçmen tutuklandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement