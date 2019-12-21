ABD'de sitede yangın: 6 ölü, 13 yaralı - Son Dakika
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ABD'de sitede yangın: 6 ölü, 13 yaralı

6 saat önce

LAS ABD'de 3 katlı apartmanlardan oluşan bir sitede meydana gelen yangında ilk belirlemelere göre 6 kişi yaşamını yitirdi, 13 kişi yaralandı.

ABD'de sitede yangın: 6 ölü, 13 yaralı, System.String[]

LAS ABD'de 3 katlı apartmanlardan oluşan bir sitede meydana gelen yangında ilk belirlemelere göre 6 kişi yaşamını yitirdi, 13 kişi yaralandı.

ABD basınına yansıyan haberlere göre, Las Vegas kentindeki bir sitede bulunan apartmanın birinci katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Yetkililer, kısa sürede yayılan yangın nedeniyle en az 6 kişinin yaşamını yitirdiğini, 13 kişinin de yaralandığını açıkladı.

Olaya ilişkin soruşturma sürerken, yangının kazara çıkmış olma ihtimali üzerine duruluyor.

Amerika Birleşik Devletleri, Las Vegas, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.12.2019 10:42 Kaynak: AA
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