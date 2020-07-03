ABD'de siyahi anne ile kızını silahla tehdit eden kişi tutuklandı - Son Dakika

ABD'nin Michigan eyaletinde siyahi kadın ve yanında bulunan kızına silah çekerek küfürler savuran beyaz Amerikalı şahıs tutuklandı.



ABD'nin Michigan eyaletinin Orion şehrinde siyahi kadın ve yanında bulunan kızına beyaz bir Amerikalı, silah çekerek tehdit ve küfürler savurdu. O anlara dair görüntüler cep telefonu kamerası ile saniye saniye kaydedildi. Michigan Oakland İlçe Savcısı Jessica Cooper yaptığı açıklamada, söz konusu ana dair videoyu izlediğini ve 32 yaşındaki beyaz kadın Jillian Wuestenberg ve yanındaki kişinin eşi olduğu belirlenen 42 yaşındaki Eric Wuestenberg'in tutuklandıklarını bildirdi.



Ne olmuştu?



Orion şehrinde bir restoranın otoparkında gerçekleşen olayda beyaz kadının, siyahi anne ve 15 yaşındaki kızına omuz atması ile tartışma başladı. Kendisinden özür dilemesi gerektiğini söylen beyaz kadın, bağırmaya başladı. Tartışma kısa sürede ırkçılık tartışmasına dönüştü. Öfkeli kadının yanında bulunan silahını çektiği, tehditler ve küfürler savurduğu iddia edildi. Silahlı beyaz kadının, "Sadece beyaz insanlara ırkçı diyerek dolaşamazsın. Beyaz insanlar ırkçı değil. Kimse ırkçı değil" dediği belirtildi. Polis tarafından gözaltına alınan silahlı kadın, sorgusunun ardından serbest bırakılmıştı. - MİCHİGAN