Üye Girişi
ABD'de siyahi Arbery'nin annesi, oğlunu öldürenleri cezalandıran adalete "müteşekkir" - Son Dakika

ABD'de siyahi Arbery'nin annesi, oğlunu öldürenleri cezalandıran adalete "müteşekkir"

26.11.2021 08:53
ABD'de siyahi Arbery'nin annesi, oğlunu öldürenleri cezalandıran adalete "müteşekkir"

NEW ABD'de geçen yıl ormanlık alanda koşu yapan Ahmaud Arbery'nin öldürülmesiyle ilgili yargılanan 3 kişinin cinayetten suçlu bulunmasının ardından siyahi gencin annesi, adalet karşısında şükran duygusu hissettiğini söyledi.

NEW ABD'de geçen yıl ormanlık alanda koşu yapan Ahmaud Arbery'nin öldürülmesiyle ilgili yargılanan 3 kişinin cinayetten suçlu bulunmasının ardından siyahi gencin annesi, adalet karşısında şükran duygusu hissettiğini söyledi.

Georgia eyaletinde, 25 yaşındayken 3 beyaz Amerikalı tarafından silahla vurularak öldürülen siyahi gencin annesi Wanda Cooper Jones, "Bu, Ahmaud olmadan geçirdiğimiz ikinci Şükran Günü. Fakat, Ahmaud adına adalete ulaştığımızı söyleyebildiğimiz ilk Şükran Günü'nü yaşadığımız için müteşekkirim." ifadesini kullandı.

Çarşamba günü mahkemede karar okunduğunda, aklına ilk gelen şeyin her gün adliye önünde "Ahmaud için adalet" diye bağıran destekçiler olduğunu belirten Arbery'nin annesi, "Sonunda mahkeme salonunun kapısından çıkıp, 'Başardık, birlikte yaptık' deme şansım oldu." dedi.

Jones, "Oğlumun adını duyduklarında, bu genç adam hayatını kaybetti ama değişim getirdi diyecekler." diye konuştu.

Arbery'nin ölümünün ardından Georgia, ABD'de Nefret Suçları Yasası'nı çıkaran 47. eyalet oldu.

Arbery davası

Georgia'nın Brunswick kentinde, 23 Şubat 2020'de Gregory ve oğlu Travis McMichael, koşu yapan 25 yaşındaki Ahmaud Arbery'ye saldırmıştı.

Saldırganlara eşlik eden komşuları William Bryan tarafından çekilen saldırı videosu 5 Mayıs 2020'de sosyal medyaya düşünce ülke çapında infial uyandırmış ve sanıklar 7 Mayıs'ta tutuklanmıştı.

Ülkede tepkiyle karşılanan 28 saniyelik kayıtta, baba ile oğlunun koşu yapan Arbery'ye kamyonetleriyle yaklaştığı, Travis McMichael'in araçtan inerek Arbery ile itiştiği, daha sonra siyahi adamın silahla vurulduğu ve yere düşmeden önce sendeleyerek yürüdüğü görülüyordu.

Savunma avukatları, sanıkların, mahallerinde suç işleyen Arbery'ye karşı kendilerini savunduğunu ileri sürmüş, savcılık ise Arbery'nin suç işlediğine dair bir kanıt olmadığını ve öldürüldüğü sırada elektrikçi olmak için teknik okula devam ettiğini ifade etmişti.

Arbery'yi öldürmekten yargılanan Travis McMichael, Gregory McMichael ve William Bryan, çarşamba günü haklarındaki cinayet, ağır saldırı, hürriyeti tahdit girişimi gibi tüm suçlamalardan suçlu bulundu.

Sanıkların her birinin en az ömür boyu hapis cezası almasının beklendiği bildirilmişti.

Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel ABD'de siyahi Arbery'nin annesi, oğlunu öldürenleri cezalandıran adalete 'müteşekkir' - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

BAE Veliahtı'nın ziyareti sonrası ilginç gelişme! Sedat Peker'in internete ulaşımı kesildi! 08:48 BAE Veliahtı'nın ziyareti sonrası ilginç gelişme! Sedat Peker'in internete ulaşımı kesildi! Uzman olarak TV'lere çıkmıştı! Sahte doçentin üniversite mezunu olup olmadığı araştırılıyor! 08:32 Uzman olarak TV'lere çıkmıştı! Sahte doçentin üniversite mezunu olup olmadığı araştırılıyor! Korkunç gerçek! Müslüme'nin şüpheli ölümü nedeniyle tutuklanan dedesi, öz babası çıktı 07:59 Korkunç gerçek! Müslüme'nin şüpheli ölümü nedeniyle tutuklanan dedesi, öz babası çıktı
Son dakikada yıkıldık! Fenerbahçe, Olympiakos mağlubiyetiyle Avrupa Ligi'ne veda etti 07:22 Son dakikada yıkıldık! Fenerbahçe, Olympiakos mağlubiyetiyle Avrupa Ligi'ne veda etti Son Dakika: Milli Güvenlik Kurulu'nda ekonomi vurgusu yapıldı: İhracat odaklı politikalar, tehditler değerlendirildi 20:32 Son Dakika: Milli Güvenlik Kurulu'nda ekonomi vurgusu yapıldı: İhracat odaklı politikalar, tehditler değerlendirildi Son Dakika: Bankacılarla görüşen Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu: Son durumu ve bankacılık sektörünü değerlendirdik 20:24 Son Dakika: Bankacılarla görüşen Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu: Son durumu ve bankacılık sektörünü değerlendirdik
Kurye, apartman sakinini öldürdü 15:23 Kurye, apartman sakinini öldürdü CHP'li milletvekillerine HDP ile ilişkileri soruldu 15:04 CHP'li milletvekillerine HDP ile ilişkileri soruldu

Son Dakika Haberleri
08:47 BAE Veliahtı'nın ziyareti sonrası ilginç gelişme! Sedat Peker'in internete ulaşımı kesildi!
08:41 O da Taliban'dan kaçtı! "Afgan kızı" Şarbat Gula, İtalya'ya gitti!
08:31 Uzman olarak TV'lere çıkmıştı! Sahte doçentin üniversite mezunu olup olmadığı araştırılıyor!
08:25 Son dakika altın ne kadar? Çeyrek altın ne kadar? Gram altın ne kadar? 26 Kasım altın fiyatları
08:24 Alman Hükümeti'nde bir Türk bakan! Cem Özdemir, Almanya'nın yeni Tarım Bakanı oldu!
08:20 Şemsiyenizi almadan dışarı çıkmayan! Meteoroloji tarih verdi!
08:19 Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, YPG'li heyeti kabul etti! Dışişleri tepki gösterdi!
08:17 Son dakika dolar ne kadar? Dolar kaç TL? 26 Kasım dolar ve euro fiyatı
07:59 Hande Erçel doğum günü pozlarını paylaştı, milyonlarca beğeni aldı
07:58 Korkunç gerçek! Müslüme'nin şüpheli ölümü nedeniyle tutuklanan dedesi, öz babası çıktı
DEVA Partisi kurucularından Metin Gürcan, gözaltına alındı! Casuslukla suçlanıyor DEVA Partisi kurucularından Metin Gürcan, gözaltına alındı! Casuslukla suçlanıyor         
08:48
O da Taliban'dan kaçtı! "Afgan kızı" Şarbat Gula, İtalya'ya gitti! O da Taliban'dan kaçtı! "Afgan kızı" Şarbat Gula, İtalya'ya gitti!         
08:42
Şemsiyenizi almadan dışarı çıkmayan! Meteoroloji tarih verdi! Şemsiyenizi almadan dışarı çıkmayan! Meteoroloji tarih verdi!         
08:21
Son Dakika: Galatasaray'ın mutlu günü kabusa döndü! PFDK, Fatih Terim ve kulübe ceza yağdırdı Son Dakika: Galatasaray'ın mutlu günü kabusa döndü! PFDK, Fatih Terim ve kulübe ceza yağdırdı         
07:23
Değişim sinyali gibi hareket! Bakan Elvan'ın yerine geçeceği söylenen Nureddin Nebati gece yarısı peş peşe paylaşım yaptı Değişim sinyali gibi hareket! Bakan Elvan'ın yerine geçeceği söylenen Nureddin Nebati gece yarısı peş peşe paylaşım yaptı         
07:16
Son Dakika: Türkiye'de 25 Kasım günü koronavirüs sebebiyle 222 kişi vefat etti, 24 bin 467 yeni vaka tespit edildi Son Dakika: Türkiye'de 25 Kasım günü koronavirüs sebebiyle 222 kişi vefat etti, 24 bin 467 yeni vaka tespit edildi         
20:26
Fuhuş için otele giden kadın, adamla anlaşamayınca polisi aradı Fuhuş için otele giden kadın, adamla anlaşamayınca polisi aradı         
16:03
Son dakika! Bahçeli'den dolardaki hızlı yükselişle ilgili ilk açıklama: Dövizle kurulmadık, bu yolla devrilmeyeceğiz Son dakika! Bahçeli'den dolardaki hızlı yükselişle ilgili ilk açıklama: Dövizle kurulmadık, bu yolla devrilmeyeceğiz         
15:22
Türk-İş'ten asgari ücret görüşmelerine kısa süre kala siyasi partilere çağrı Türk-İş'ten asgari ücret görüşmelerine kısa süre kala siyasi partilere çağrı         
14:59
Galatasaray'ın stadında Fransız gazeteciden tepki çeken paylaşım Galatasaray'ın stadında Fransız gazeteciden tepki çeken paylaşım         
14:12
Genco Erkal, Cumhurbaşkanı'na hakaret suçundan hakim karşısına çıktı Genco Erkal, Cumhurbaşkanı'na hakaret suçundan hakim karşısına çıktı         
13:44
Doların rekor tazelemesi sonrasında Deutsche Bank'tan Türk lirası tahmini Doların rekor tazelemesi sonrasında Deutsche Bank'tan Türk lirası tahmini         
13:38
Swinger partisi için 700 liraya anlaşan şahıs, nişanlısını da cinsel ilişkiye zorlamış Swinger partisi için 700 liraya anlaşan şahıs, nişanlısını da cinsel ilişkiye zorlamış         
12:15
Son Dakika! EPDK, akaryakıta bir zam daha geliyor haberlerini yalanladı Son Dakika! EPDK, akaryakıta bir zam daha geliyor haberlerini yalanladı         
12:06
Koç Holding çalışanlarından 2 günde bir test istiyor! Tepkiler twitterda öfke seline döndü! Koç Holding çalışanlarından 2 günde bir test istiyor! Tepkiler twitterda öfke seline döndü!         
11:46
Metroda bıçaklı saldırıya uğrayan kadın konuştu! Metroda bıçaklı saldırıya uğrayan kadın konuştu!         
11:32
Son dakika: Asgari Ücret Tespit Komisyonu ilk toplantısını 1 Aralık'ta yapacak Son dakika: Asgari Ücret Tespit Komisyonu ilk toplantısını 1 Aralık'ta yapacak         
11:23
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.11.2021 08:56:59. #1.12#
SON DAKİKA: ABD'de siyahi Arbery'nin annesi, oğlunu öldürenleri cezalandıran adalete "müteşekkir" - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement