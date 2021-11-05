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ABD'de, siyahi Arbery'nin cinayet davası zorlu jüri seçiminin ardından başladı - Son Dakika

ABD'de, siyahi Arbery'nin cinayet davası zorlu jüri seçiminin ardından başladı

05.11.2021 19:29
ABD'de, siyahi Arbery'nin cinayet davası zorlu jüri seçiminin ardından başladı

NEW ABD'de geçen yıl ormanlık alanda koşu yapan Ahmaud Arbery'yi öldürmekle suçlanan 3 kişinin yargılanmasına, zorlu bir jüri seçimi sonrası başlandı.

NEW ABD'de geçen yıl ormanlık alanda koşu yapan Ahmaud Arbery'yi öldürmekle suçlanan 3 kişinin yargılanmasına, zorlu bir jüri seçimi sonrası başlandı.

Georgia eyaletinde Şubat 2020'de siyahi Arbery'yi silahla öldürmekle suçlanan 3 tutuklunun, 2 buçuk hafta süren jüri seçiminin ardından yargılanma sürecine geçildi.

Mahkeme kayıtlarına göre, Savcı Linda Dunikoski duruşmanın ilk gününde jüri üyelerine, sanıkların hatalı varsayımlarının 25 yaşındaki bir siyahi gencin hayatına mal olduğunu söyledi.

Dunikoski jüriye, "Bu sanıkların üçü de yaptıkları her şeye gerçek kayıtlara değil, varsayımlara dayanarak karar verdiler." dedi.

Yüksek Mahkeme Yargıcı Timothy Walmsley ve sadece bir siyahi üyesi bulunan "tartışmalı" jüri üyelerinin yemin etmesiyle yargılamaya başlayan mahkemenin yetkilileri, davanın iki hafta veya daha fazla sürebileceğini belirtti.

Sanıklar, söz konusu duruşma sonucu beraat etse bile "federal nefret suçu" başlığı altında 7 Şubat 2022'de başlaması beklenen bir diğer yargılamayla karşı karşıya kalacak.

Arbery cinayeti

Georgia'nın Brunswick kentinde, 23 Şubat 2020'de, Gregory McMichael ve oğlu Travis McMichael, koşu yapan 25 yaşındaki Ahmaud Arbery'e saldırmıştı.

William Bryan adlı komşuları tarafından çekilen saldırı videosu 5 Mayıs 2020'de sosyal medyaya düşünce ülke çapında infial uyandırmış ve beyaz baba ile oğlu 7 Mayıs'ta tutuklanmıştı.

Ülkede tepkiyle karşılanan 28 saniyelik kayıtta, baba ile oğlunun koşu yapan Arbery'e kamyonetleriyle yaklaştığı, Travis McMichael'in araçtan inerek Arbery ile itiştiği, daha sonra siyahi adamın silahla vurulduğu ve yere düşmeden önce sendeleyerek yürüdüğü görülüyordu.

Tam Gemi Şok Denemeleri, Mahkeme, Travis, Savcı, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel ABD'de, siyahi Arbery'nin cinayet davası zorlu jüri seçiminin ardından başladı - Son Dakika


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