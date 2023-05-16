ABD'de siyahi evsizi metroda boğan eski asker için internetten yaklaşık 2,5 milyon dolar bağış toplandı - Son Dakika
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ABD'de siyahi evsizi metroda boğan eski asker için internetten yaklaşık 2,5 milyon dolar bağış toplandı

17.05.2023 00:23

ABD'de New York metrosunda siyahi evsiz Jordan Neely'yi boğan eski asker Daniel Penny'nin mahkeme masrafları için açılan internet sitesinde yaklaşık 2,5 milyon dolar bağış toplandı. Bağış yapanlar arasında 2024 Başkanlık seçimleri için Cumhuriyetçi partiden aday olan girişimci Vivek Ramaswamy ve müzisyen Kid Rock da var.

ABD'de New York metrosunda siyahi evsiz Jordan Neely'yi boğarak öldüren eski asker Daniel Penny'nin mahkeme masrafları için harekete geçildi. Penny için açılan internet sitesinde rekor düzeyde bağış toplandı.

2 MİLYON DOLARDAN FAZLA PARA TOPLANDI

Raiser & Kenniff Hukuk Bürosu tarafından Penny adına oluşturulan yardım sitesi bağışçıların akınına uğradı. Sitede, 51 binden fazla bağışçının toplam 2 milyon 497 bin dolar para yardımında bulunduğu görüldü.

ÜNLÜ İSİMLER DE BAĞIŞTA BULUNDU

Bağışta bulunanlar arasında 2024 Başkanlık seçimleri için Cumhuriyetçi partiden aday olan girişimci Vivek Ramaswamy'nın 10 bin dolar, Amerikalı müzisyen Kid Rock'ın da 5 bin dolar ile yer alması dikkat çekti. Toplanan miktarın, Neely'nin ölümünden dolayı suçlanan Penny'nin mahkeme ve gelecekte olası tazminat davası masrafları için kullanılacağı kaydedildi.

ABD'de siyahi evsizi boğan eski asker için internetten yaklaşık 2,5 milyon dolar bağış toplandı

KEFALET İLE SERBEST BIRAKILMIŞTI

Penny, ikinci derece cinayet suçlamasıyla 12 Mayıs'ta çıkarıldığı mahkemede 100 dolar kefalet ile serbest bırakılmıştı. Hakkındaki davada suçlu bulunması halinde Penny, 15 yıla kadar hapis ile yargılanacak.

OLAY

Akıl sağlığı sorunları olan 30 yaşındaki evsiz Jordan Neely, 1 Mayıs'ta bir metro istasyonunda yolculara karşı agresif hareketler sergilemişti. Neely, eski Amerikan deniz piyadesi Daniel Penny tarafından boğazı sıkılarak kontrol altına alınmaya çalışılırken hayatını kaybetmişti. Önce gözaltına alınan 24 yaşındaki genç asker daha sonra serbest bırakılmıştı. Avukatı Thomas Kenniff, Penny'nin olay anında kendisini ve diğer yolcuları korumaya çalıştığını savunmuştu. Görgü tanıkları Neely'nin yolculara bağırdığını ancak saldırmadığını beyan etmişti. Evsiz adamın ölümü günlerdir tepkilere ve protestolara neden olmuştu. Askeri kayıtlar, siyahi Neely'nin ölümüne sebep olan Penny'nin ABD Deniz Kuvvetlerinde dört yıl askerlik yaptığını ve çavuş rütbesiyle Haziran 2021'de terhis edildiğini gösteriyor.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: ABD'de siyahi evsizi metroda boğan eski asker için internetten yaklaşık 2,5 milyon dolar bağış toplandı - Son Dakika
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