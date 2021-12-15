ABD'de siyahi Floyd'u öldürmekten 22,5 yıl ceza alan Chauvin suçunu itiraf etti - Son Dakika

NEW ABD'de siyahi George Floyd'u öldürmekten suçlu bulunarak 22,5 yıl hapis cezası alan eski polis memuru Derek Chauvin, Floyd'un ölümüyle ilgili federal suçlamaları kabul etti.

Eski Minneapolis polis memuru Derek Chauvin, George Floyd'un medeni haklarını ihlal etmek ve bir davayı engellemekle ilgili federal suçlamaları kabul ettiğini açıkladı.

Beyaz Amerikalı polis, turuncu mahkum elbisesiyle çıkarıldığı federal mahkemede, hakimin sorusuna daha öncekinin aksine "suçluyum" diye yanıt verdi.

Federal suçlamalar, Chauvin'in Floyd'u yerde direnmeden yatarken ve elleri arkadan kelepçeliyken boynuna diziyle bastırarak haklarından mahrum ettiği ve tıbbi bakım sağlamadığı iddialarını içeriyordu.

Chauvin'in itirafının hapis süresini uzatması beklenirken, Yargıç Paul Magnuson ceza için bir tarih belirlemedi.

George Floyd olayı

Minnesota'nın Minneapolis kentinde, polis memuru Derek Chauvin, 25 Mayıs 2020'de, 46 yaşındaki siyahi George Floyd'u dolandırıcılık şüphesiyle gözaltına aldığı sırada, 9 dakika 29 saniye boyunca diziyle boynuna basarak ülke gündemine damga vurmuştu.

Dakikalarca "nefes alamıyorum" diye yalvaran Floyd, olay yerine gelen acil sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılmış, daha sonra öldüğü belirtilmişti.

Olayla ilgili görüntüler ülkede siyahilere yönelik polis şiddeti tartışmalarını alevlendirmiş ve birçok şehirde aylarca süren şiddetli protestolara neden olmuştu.

Floyd'un ölümüne neden olmakla suçlanan Chauvin, olaydan 4 gün sonra gözaltına alınmış, hakkında açılan 2. ve 3. dereceden cinayet ve 2. dereceden adam öldürme suçlamalarıyla yargılanarak 22,5 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.

Chauvin, ayrıca 2017'de kelepçeli şekilde yerde yatan 14 yaşındaki siyahi bir çocuğun ensesine diziyle basmakla suçlandığı ayrı bir davada da yargılanıyor.