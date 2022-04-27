ABD'de siyahi Floyd'u öldürmekten mahkum edilen eski polis, temyiz başvurusunda bulundu - Son Dakika
Üye Girişi

ABD'de siyahi Floyd'u öldürmekten mahkum edilen eski polis, temyiz başvurusunda bulundu

27.04.2022 17:01
ABD'de siyahi Floyd'u öldürmekten mahkum edilen eski polis, temyiz başvurusunda bulundu

NEW ABD'de siyahi George Floyd'u öldürmekten suçlu bulunarak 22,5 yıl hapis cezasına çarptırılan eski polis Derek Chauvin'in Minnesota Temyiz Mahkemesine mahkumiyetin bozulması için başvurduğu belirtildi.

NEW ABD'de siyahi George Floyd'u öldürmekten suçlu bulunarak 22,5 yıl hapis cezasına çarptırılan eski polis Derek Chauvin'in Minnesota Temyiz Mahkemesine mahkumiyetin bozulması için başvurduğu belirtildi.

Chauvin'in avukatı William F. Mohrman tarafından mahkemeye sunulan 82 sayfalık dosyada, davanın "yapısal olarak kusurlu" olduğu savunularak Temyiz Mahkemesi tarafından yeniden incelenmesi talep edildi.

Duruşma öncesi dava hakkında yapılan aşırı yayınlar ve protestoların yanı sıra jüri seçimi sırasında şehir yönetiminin Floyd'un ailesine 27 milyon dolarlık tazminat ödeyeceğini açıklamasının davanın tarafsızlığını lekelediği öne sürüldü.

Dosyada ayrıca eyalet savcıları davayla ilgili keşif bilgilerini gerektiği gibi ifşa etmeyerek "görevi kötüye kullanmakla" suçlandı.

George Floyd'un ölümü

Minnesota eyaletinin Minneapolis kentinde, siyahi Amerikalı 46 yaşındaki George Floyd, 25 Mayıs 2020'de dolandırıcılık şüphesiyle gözaltına alındığı sırada, 44 yaşındaki polis memuru Derek Chauvin'in 9 dakika 29 saniye boyunca diziyle boynuna bastırması nedeniyle dakikalarca "nefes alamıyorum" diye yalvarmıştı.

Floyd'un, olay yerine gelen acil sağlık ekiplerince kaldırıldığı hastanede olduğu belirtilmiş, olayla ilgili görüntüler ülkede siyahilere yönelik polis şiddeti tartışmalarını alevlendirmiş ve şiddetli protestolara neden olmuştu.

Floyd'un ölümüne neden olmakla suçlanan Chauvin, olaydan 4 gün sonra gözaltına alınmış, hakkında 2. ve 3. dereceden cinayet ve 2. dereceden adam öldürme suçlamalarıyla dava açılmıştı.

Minnesota Eyaleti'ndeki Hennepin Bölge Mahkemesinde haftalar süren yargılamanın sonunda suçlu bulunan Chauvin, 22,5 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.

YORUMLAR
500
Texas Temyiz Mahkemesi idam mahkumu kadının infazını erteledi Texas Temyiz Mahkemesi idam mahkumu kadının infazını erteledi FBI: ABD'de polis cinayetleri 2021'de yüzde 59 arttı FBI: ABD'de polis cinayetleri 2021'de yüzde 59 arttı

Tam Gemi Şok Denemeleri, Minnesota, Temyiz, Polis, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel ABD'de siyahi Floyd'u öldürmekten mahkum edilen eski polis, temyiz başvurusunda bulundu - Son Dakika


Son Dakika
16:52 Efsane kaleci Buffon'un skandal hatası kariyerinde kara bir leke olarak kalacak!
16:48 İBB çalışanı kadının PKK'lı teröristlerle fotoğrafı ortaya çıkınca gözaltına alındı
16:19 Erdoğan'ın "Maskelerinizi çıkarın" isteğini yerine getirmeyen profesör sosyal medyada gündem oldu!
16:16 Fransa Cumhurbaşkanı Macron'a pazar ziyaretinde domates fırlattılar
16:15 DSÖ'den Kinder açıklaması: 11 ülkeden toplam 151 vaka bildirildi
16:12 Gazeteci İbrahim Haskoloğlu tahliye edildi! "Kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirme ve yayma" suçundan tutuklanmıştı
16:11 Murat Boz, terini sildiği havlusunu, hayranlarına fırlattı! Konser alanı adeta savaş alanına döndü
15:45 CHP'den DEVA Partisi'nin seçim kararına yorum: Kendi pozisyonlarını açıklama doğrultusunda kıymetlidir
15:36 Babacan 6'lı masa hakkında konuştu: Bugüne kadar vermiş olduğumuz bütün sözlerin arkasındayız
15:25 Son 4 ay içinde en çok haberlere konu olan komedyenler açıklandı! İlk sırada Cem Yılmaz ve Şahan Gökbakar yer aldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.04.2022 17:10:12. #1.11#
SON DAKİKA: ABD'de siyahi Floyd'u öldürmekten mahkum edilen eski polis, temyiz başvurusunda bulundu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement