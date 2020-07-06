ABD'de, siyahi Floyd'un öldürülmesi davasında 3. polis memuru da kefaletle salıverildi - Son Dakika

ABD'de, siyahi Floyd'un öldürülmesi davasında 3. polis memuru da kefaletle salıverildi

ABD'de siyahi George Floyd'un gözaltında ölümü ile ilgili tutuklanan 3. polis memuru da kefaletle serbest bırakıldı.

ABD'de siyahi George Floyd'un gözaltında ölümü ile ilgili tutuklanan 3. polis memuru da kefaletle serbest bırakıldı.

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Minnesota'da Hennepin Tutukevi kayıtlarına göre, Floyd'un gözaltı esnasında ölümüne sebep olan Derek Chauvin'e yardım ve ihmal gerekçesi ile tutuklu yargılanan eski polis memuru Tou Thao'nun kefaletle serbest bırakıldığı bildirildi.

Star Tribune isimli yerel gazetede yer alan haberde, 34 yaşındaki Thao'nun cumartesi günü 750 bin dolar kefalet karşılığında serbest bırakıldığı belirtildi.

Anma Günü'nde (Memorial Day) tutuklandıktan sonra Amerikan Bağımsızlık Günü'nde (Independence Day) kefaletle serbest bırakılan eski polis memuru Thao'nun, 11 Eylül günü yargılanmak üzere mahkemede olmayı kabul ettiği bilgileri paylaşıldı.

George Floyd'un 25 Mayıs'taki öldürülme hadisesinde suçlu bulunan ve görevden el çektirilen 4 polis memurundan 26 yaşındaki J. Alexander Kueng ve 37 yaşındaki Thomas Lane, geçen ay 750 bin dolarlık kefaletle serbest bırakılmıştı.

Thao'nun da 4 Temmuz'da serbest kalması ile, olaya karışan 4 polis memurundan sadece, Oak Park Heights hapishanesinde bulunan Derek Chauvin'in tutuklu yargılaması devam ediyor.

Siyahi Floyd'u gözaltına alırken boynuna dizini basarak ölümüne sebep olmakla suçlanan eski polis memuru Derek Chauvin (44), ilk kez 8 Haziran'da hakim karşısına çıkmıştı.

Siyahi Amerikalı 46 yaşındaki George Floyd, 25 Mayıs'ta dolandırıcılık şüphesiyle Minneapolis'te gözaltına alınırken polis memuru Derek Chauvin'in uzun süre boynuna diziyle bastırması nedeniyle dakikalarca "Nefes alamıyorum" diye yalvarmıştı.

Floyd'un, olay yerine gelen acil sağlık ekiplerince kaldırıldığı hastanede hayatını kaybettiği belirtilirken olayla ilgili görüntüler sosyal medyada büyük tepki toplamıştı.

Görüntüler, ülkede siyahilere yönelik polis şiddeti tartışmalarını tekrar alevlendirmiş ve protestolar, olayların başladığı Minneapolis'ten ülke geneline sıçramıştı.

Amerika Birleşik Devletleri, George Floyd, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.07.2020 03:49 Kaynak: AA

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