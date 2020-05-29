ABD'de siyahi Floyd'un polis şiddetiyle ölümü protesto edildi - NEW - Son Dakika
ABD'de siyahi Floyd'un polis şiddetiyle ölümü protesto edildi - NEW
ABD'nin Minneapolis kentinde polis şiddeti yüzünden hayatını kaybeden siyahi George Floyd'un ölümü, New York'ta yüzlerce gösterici tarafından protesto edildi.
ABD'nin Minneapolis kentinde polis şiddeti yüzünden hayatını kaybeden siyahi George Floyd'un ölümü, New York'ta yüzlerce gösterici tarafından protesto edildi. Protestoya müdahale eden polis, birçok göstericiyi gözaltına aldı.
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29.05.2020 07:16:31. #1.13#
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