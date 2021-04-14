ABD'de siyahi genç Daunte Wright'ı öldüren polis, cinayetten yargılanacak - Son Dakika

ABD'de siyahi genç Daunte Wright'ı öldüren polis, cinayetten yargılanacak

14.04.2021 21:21
ABD'de siyahi genç Daunte Wright'ı öldüren polis, cinayetten yargılanacak, System.String[]

ABD'nin Minnesota eyaletine bağlı Brooklyn Center kentinde 20 yaşındaki Daunte Wright adlı siyahi genci vurarak ölümüne neden olan eski polis memuru Kim Potter'ın "adam öldürme" suçlamasından yargılanacağı belirtildi.

ABD'nin Minnesota eyaletine bağlı Brooklyn Center kentinde 20 yaşındaki Daunte Wright adlı siyahi genci vurarak ölümüne neden olan eski polis memuru Kim Potter'ın "adam öldürme" suçlamasından yargılanacağı belirtildi.

Washington Bölgesi Başsavcısı Pete Orput, Potter'ın 2. dereceden adam öldürme suçlaması ile bugün Minnesota Ceza Tutuklama Bürosu polisleri tarafından gözaltına alındığını duyurdu. Hennepin Bölge cezaevinde tutulan Potter'ın hakim karşısına çıkmak için sırasını beklediği kaydedildi.

Minnesota kanunlarında 2. derece adam öldürme suçlaması, risk oluşturmayan bir kişinin kusurlu ihmal nedeniyle ölümüne neden olmayı kapsıyor. Zanlının suçlu bulunması halinde 10 yıla kadar hapis ve/veya 20 bin dolar para cezası öngörülüyor.

48 yaşındaki 26 yıllık polis memuru Potter'ın ve Brooklyn Center Polis şefi Tim Gannon'un dün görevlerinden istifa ettiği duyurulmuştu.

Polis şefi Gannon, Wright'ın ölümünden sonra basına yaptığı açıklamada, Potter'in gözaltı sırasında elektroşok tabancası yerine yanlışlıkla normal silahını kullanması nedeniyle olayın kaza sonucu gerçekleştiğini savunmuştu.

Daunte Wright olayı

Siyahi 20 yaşındaki Daunte Wright, 11 Nisan'da Minneapolis'in kuzeyinde Brooklyn Center beldesindeki Orchard Bulvarı'nda trafik çevirmesi üzerine durdurulmuş, hakkındaki tutuklama kararı gerekçesiyle gözaltı işlemi sırasında kaçmaya çalışırken polis tarafından vurularak öldürülmüştü.

Wright'ın polis kurşunuyla hayatını kaybettiğinin duyulmasının ardından şehirde protesto gösterileri başlamış, olaylar sırasında bazı polis araçları zarar görürken, şehirdeki yaklaşık 20 iş yerine yönelik yağma olaylarını gösteren videolar da sosyal medyaya yansımıştı.

Şehirdeki gösteriler 4. gününe girerken güvenlik güçlerince şu ana kadar yaklaşık 60 protestocunun gözaltına alındığı kaydedildi.

Wrigth'ın vurulduğu yere 15 kilometre uzaklıkta davası halen devam eden, Minneapolis kentinde 25 Mayıs 2020'de 46 yaşındaki siyahi George Floyd'u gözaltına alınırken öldürülmesi olayı da ülke genelinde polis şiddetini kınayan ırkçılık karşıtı şiddetli protestoların fitilini ateşlemişti.

Amerika Birleşik Devletleri, Minnesota, Brooklyn, Polis, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel ABD'de siyahi genç Daunte Wright'ı öldüren polis, cinayetten yargılanacak - Son Dakika


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