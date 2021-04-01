ABD'de siyahi George Floyd'un ölümüne neden olan eski polis Derek Chauvin'in davası 4. gününde - Son Dakika

NEW ABD'nin Minnesota eyaletinde, siyahi George Floyd'un gözaltına alınması sırasında dizini ensesine basarak ölümüne sebep olan eski polis memuru Derek Chauvin'in davası 4. gününe girdi.

Minneapolis şehrindeki Hennepin Bölge Mahkemesinde 29 Mart'ta başlayan davada şahitlerin dinlenilmesine devam ediliyor.

Mahkemede, olay anında sokaktan geçen vatandaşlar, Floyd'un alışveriş yaptığı Cup Foods adlı dükkanın çalışanı 19 yaşındaki Christopher Martin ve Floyd'un kız arkadaşı Courteney Ross da dahil 13 şahit ifade verdi.

Dükkan çalışanı Martin, Floyd hakkındaki izlenimini, "sarhoş, arkadaşça ve sıcakkanlı" biri olarak aktarırken, ölümüyle ilgili olarak, "Kendimi suçlu hissediyorum. Ondan o sahte 20 doları almasaydım, bunların hiçbiri olmayabilirdi." diye konuştu.

Şahitlerin dinlenilmesi sırasında ilk kez Cup Foods dükkanının güvenlik kamerası ve Floyd'u gözaltına alan polislerin üzerindeki kamera kayıtlarının görüntüleri ayrıntılı olarak yayınlandı.

Dükkan içindeki görüntülerde Floyd'un neşeli bir halde etrafındakilerle konuştuğu, dışarıda gözaltına alınırken polis kameralarında ise stresli olduğu, polislere kendisinin kötü bir insan olmadığını söyleyerek, "Lütfen beni vurmayın, annemi daha yeni kaybettim" diye yalvardığı duyuldu.

???????Yaklaşık 4 hafta sürmesi beklenen davada 2. ve 3. dereceden cinayet ve adam öldürme suçlamalarından yargılanan Chauvin'in suçlu bulunması halinde 40 yıla kadar hapis cezası alabileceği belirtiliyor.

Floyd'un arkadaşı şahitlik yapmak istemiyor

Öte yandan, olay günü George Floyd'un gözaltına alındığı sırada aracının içinde bulunan arkadaşı Morries Hall'ın, Anayasa'nın 5. maddesine dayanarak davada ifade vermek istemediği belirtildi.

Avukatı tarafından mahkemeye sunulan dilekçede Hall'ın, savcılık tarafından kürsüye çağrılması halinde şahitlik yapmak istemediğini ve dava listesinden çıkarılmasını talep ettiği kaydedildi.

Hall'un talebi hakkında nihai kararın davanın hakimi Peter Cahill tarafından netleştirileceği ifade edildi.

Floyd'un ölümünün ardından Minnesota'dan kaçan Hall, Teksas'ta sahtekarlık ve yasa dışı silah bulundurma suçlamalarından gözaltına alınmıştı.

Chauvin'in avukatı tarafından mahkemeye sunulan dilekçede, Hall'ın olay günü çevredeki güvenlik kameralarında Floyd'un gözaltına alınması esnasında polislerin dikkatinin dağılmasını fırsat bilerek bazı delilleri sokaktaki kanalizasyona attığının görüldüğü öne sürülmüştü.

George Floyd'un ölümü

Siyahi Amerikalı 46 yaşındaki George Floyd, 25 Mayıs 2020'de dolandırıcılık şüphesiyle Minnesota eyaletinin Minneapolis kentinde gözaltına alındığı sırada, 44 yaşındaki polis memuru Derek Chauvin'in 9 dakika 29 saniye boyunca diziyle boynuna bastırması nedeniyle dakikalarca "nefes alamıyorum" diye yalvarmıştı.

Floyd olay yerine gelen acil sağlık ekiplerince kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmiş, olayla ilgili görüntüler sosyal medyada büyük tepki toplamıştı.

Görüntüler, ülkede siyahilere yönelik polis şiddeti tartışmalarını alevlendirmiş ve protestolar, olayların başladığı Minneapolis'ten ülke geneline sıçramıştı.

Floyd'un ölümüne neden olmakla suçlanan Chauvin, olaydan 4 gün sonra gözaltına alınmış, hakkında cinayet ve adam öldürme suçuyla dava açılarak tutuklanmıştı.

Chauvin, 29 Mayıs 2020'den beri tutuklu bulunduğu Oak Park Heights'teki hapishaneden 10 Temmuz 2020'de, kefalet bedeli olan 1 milyon doların "Allegheny Casualty Company" adlı kuruluş tarafından garanti edilmesinin ardından serbest bırakılmıştı.

Floyd'un ölümünde kusurlu bulunan diğer 3 polis memuru da daha önce 750 bin dolar tutarındaki kefalet bedelini ödemeleri üzerine tutuksuz yargılanmak üzere salıverilmişti.